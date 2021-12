Ein Leben für die Musik: Kent Nagano

In einem sehr persönlichen Interview mit der Deutschen Welle blickt der inzwischen 70-jährige US-amerikanische Dirigent Kent Nagano auf sein Lebenswerk zurück und reflektiert prägende Begegnungen und Erfahrungen:

Etwa warum Leonard Bernstein einen entscheidenden Einfluss auf ihn hatte - oder wie er Frank Zappa kennengelernt und seine klassischen Kompositionen einstudiert hat.





