Ein Jahr ENTR: Paneuropäisches Medienprojekt erreicht über 40 Millionen Abrufe

What's next? / Et après? / Was jetzt? / Ce urmează? / I co dalej? / E agora?

Aufgerufen wurden die ENTR-Inhalte in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Rumänisch, Polnisch und Portugiesisch über die Sozialen Medien und die Partnerwebseiten. Bei der jungen Zielgruppe im Alter von 18 bis 34 Jahren ist ENTR auf Instagram besonders erfolgreich. Allein im Februar 2022 erreichten die Videos auf eigenen Accounts und Partnerseiten mehr als 6,3 Millionen Seiten- und Videoaufrufe.

Der Krieg in der Ukraine dominiert die aktuelle Berichterstattung weltweit. Als Plattform für junge Menschen in Europa wirft auch ENTR einen Blick auf den Kontext und die Geschichte des Konflikts und gibt jungen Erwachsenen eine Stimme. Zu den Beiträgen gehören eine Timeline der Ereignisse, ein Videotagebuch über die Flucht aus dem Land sowie ein Beitrag zu ukrainischen Frauen und ihren Hoffnungen für die Zukunft. In den kommenden Wochen wird ENTR Themen wie Demokratie, Propaganda und Frieden in Europa behandeln und befasst sich auch mit Klima, Bildung, Kultur und Geschlechtergerechtigkeit. Die Inhalte werden für alle Projektsprachen produziert oder angepasst.

"Träume und Ziele für die Zukunft, gesellschaftliches Engagement, mentale Gesundheit – in einem Jahr hat ENTR es mehr als geschafft, seinen eigenen Anspruch zu erfüllen: eine integrative europäische Plattform für junge Menschen zu sein, auf der sie ihre Perspektiven auf das, was ihnen am wichtigsten ist, diskutieren und teilen können", so DW-Intendant Peter Limbourg. "Die Zusammenarbeit mit Medienorganisationen aus sechs Ländern bietet uns die einmalige Gelegenheit, unser Fachwissen auszutauschen und unser junges Publikum zu erreichen."

Förderung des Dialogs in Europa

ENTR wird von der Europäischen Union und dem Auswärtigen Amt finanziert. Ziel der Medieninitiative ist es, den europäischen Jugendaustausch zu fördern, das Bewusstsein für eine gemeinsame Identität zu schärfen und gleichzeitig die Perspektivenvielfalt in Europa darzustellen.

ENTR rückt Themen in den Fokus, die junge Europäer*innen interessieren - beispielsweise Vielfalt und Inklusion.

ENTR bietet hochwertige journalistische Inhalte mit einem Fokus auf konstruktivem Journalismus. Es gründet sich auf einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der DW und France Médias Monde. Die internationalen Redaktionsteams des Projekts können sich auf Infrastruktur und Ressourcen der beiden internationalen Medienorganisationen sowie auf Vielfalt und Fähigkeiten der europäischen Partner stützen.

"Wir schätzen die erneute Unterstützung der Europäischen Kommission und des Auswärtigen Amtes für dieses ehrgeizige Projekt sehr. Der neue Partner Are We Europe und der englischsprachige TikTok-Kanal, den wir bald starten werden, bringen das Projekt einem umfassenden journalistischen Social Media-Angebot für junge Europäer näher", so ENTR Project Director Patrick Leusch, Deutsche Welle zur Zukunft von ENTR.

Patrick Große ist der neue ENTR Head of Content.

Patrick Große, neuer ENTR Head of Content: "Seit einem Jahr arbeitet unser paneuropäisches Redaktionsteam über Ländergrenzen hinweg vertrauensvoll zusammen. Die Journalistinnen und Journalisten aus sechs Ländern tauschen sich täglich aus, um gemeinsam Themen zu setzen und Inhalte zu produzieren. Im zweiten Jahr des Projekts wollen wir unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen – immer mit dem Ziel, junge Menschen in Europa zu verbinden und Diskussionen anzuregen."

Der neue Editorial Lead German/English von ENTR: Lukas Hansen.

Lukas Hansen ist der neue Editorial Lead Deutsch/Englisch bei ENTR. "Der Krieg in der Ukraine hat uns allen gezeigt, dass es ein Privileg und eine Verantwortung ist, in einer funktionierenden, freundschaftlichen europäischen Gemeinschaft zu leben: mitfühlend zu sein, Unterschiede zu akzeptieren und Brücken zu bauen. Mit ENTR wollen wir dieser Verantwortung gerecht werden", so Hansen.