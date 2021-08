Ein Jahr danach: Beiruts Kulturschätze mühsam restauriert

Als eine verheerende Explosion am 4. August 2020 die libanesische Hauptstadt erschüttert, steht das Archäologische Museum der American University of Beirut buchstäblich vor einem Scherbenhaufen. Obwohl mehr als drei Kilometer vom Hafen entfernt, wo 2750 Tonnen Ammoniumnitrat Feuer fangen und detonieren, zerbrechen infolge der fuchtigen Druckwelle 74 antike Glasartefakte in hunderte Einzelstücke.

Und nicht nur die: In den Scherbenhaufen mischen sich auch zerbrochene Fensterscheiben und die ebenfalls zerschmetterte Glasvitrine, in der die kostbaren Gefäße ausgestellt waren. Nach einer zermürbenden Puzzle-Arbeit wird klar: Nur 15 Glasgefäße können noch gerettet werden, der Rest ist unwiederbringlich zerstört.

Akribische Rettung von kulturellem Erbe

Unterstützung für die noch zu rettenden Artefakte kommt nun vom British Museum in London. "Glas ist ein sehr schwierig zu rekonstruierendes Material", sagt Sandra Smith, Leiterin der Sammlungspflege. Es sei ein "heikler Prozess", da die Scherben unter Spannung wieder zusammengefügt werden müssen. Da nicht alle Objekte transportfähig sind, können nur acht in London restauriert werden. Das British Museum hatte den Kollegen in Beirut bereits unmittelbar nach der Explosion seine Unterstützung zugesagt. Direktor Hartwig Fischer freute sich, dass dank der Expertise und der Ressourcen seines Hauses es nun möglich wäre, die Artefakte zu retten, die daraufhin "noch viele Jahre lang im Libanon bestaunt werden können". Finanziell unterstützt werden die britischen Konservierungsarbeiten von der European Fine Art Foundation (TEFAF), im Anschluss werden die Glasgefäße in London zeitweilig ausgestellt und schließlich nach Beirut zurückgebracht.

Vor der Explosionskatastrophe 2020: Vitrine mit jahrtausendealten Glasgefäßen

Von einem "starken Symbol für den Heilungsprozess und die Widerstandskraft nach der Katastrophe" sprach daher Hidde van Seggelen, Vorsitzender der TEFAF. Die jahrtausendalten Gefäße dokumentieren die Entwicklung der Glasherstellung und umfassen unter anderem seltene Schalen, eine Parfümflasche und einen Becher.

Zerstörte Kulturlandschaft

Bei der verheerenden Explosion kamen vor einem Jahr mindestens 190 Menschen ums Leben, mehr als 300.000 Menschen sollen ihre Wohnungen und Häuser verloren haben. Rund 640 historische Gebäude seien von der Explosion in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es von der UNESCO, die sich bei der Einschätzung auf das libanesische Kulturministerium berief.

Darunter auch das renommierte Sursock-Museum, die größte Kulturinstitution für zeitgenössische Kunst. Das historische Gebäude liegt nur 800 Meter vom Hafen entfernt. Auch wenn die Fassade die Detonation überlebte, so wurden doch der Innenraum, die farbigen Fenster und die ausgestellten Kunstwerke schwer beschädigt. Besonders der mit der Detonation verbundene Staub hatte der Sammlung stark zugesetzt. Es dauerte allein vier Monate die Innen- und Lagerräume zu säubern. Die meisten Gemälde konnten vor Ort gereinigt werden, das Porträt des Kunstmäzens Nicolas Sursock, das 1930 von dem Niederländer Kees van Dongen gemalt wurde, wird derweilen vom Centre Pompidou in Paris restauriert. Eine Wiedereröffnung des Museums ist erst im Frühjahr 2022 geplant.

Sursock-Museum: Vor der Explosion zierten farbige Scheiben den Kunstpalast

Schleppender Neuanfang

Die Detonation traf die Kunstszene besonders hart. Insbesondere die Stadtviertel rund um den Hafen waren zuvor das pulsierende, kulturelle Herz der Stadt. Unzählige kleine Galerien, alternative Veranstaltungsorte und Ateliers wurden mit einem Schlag ausgelöscht. Mit mangelndem politischen Willen und vor allem Geldern wird es Jahre dauern, die Kreativszene wiederaufzubauen. Auch weil viele Künstler und Musiker aufgrund der fehlenden Perspektive ins Ausland aufgebrochen sind.

"The Gesture" im Hafen von Beirut - erschaffen aus Trümmerteilen der Explosionskatastrophe

Ein wichtiges Zeichen wollte daher der Maler und Bildhauer Nadim Karam setzen. Gemeinsam mit einem rund 30-köpfigen Team aus Freiwilligen erschuf er kürzlich eine Stahlskulptur, die eine Blume entgegenstreckt. "The Gesture" ("Die Geste") heißt das 25-Meter-hohe Kunstwerk, das an die Opfer gedenken und den Beirutern Hoffnung geben soll.