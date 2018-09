euromaxx ambiente

Ein Haus im Grünen – mitten in Breslau

Dorota und Mariusz Szlachcic arbeiten als Architekten in Breslau. Seit fast zwei Jahren leben sie in ihrem selbstentworfenen Traumhaus: In einer Parkanlage rund 15 Minuten von der Breslauer Altstadt entfernt.

