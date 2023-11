Geflüchtete auf den Kanaren - Geflüchtete auf den Kanaren

Mehr als 30.000 Geflüchtete haben die Inselgruppe der Kanaren im Atlantik in diesem Jahr erreicht, viele von ihnen stammen aus dem Senegal.

Bild: Maria Gerth/DW

Auch der Schneider Abdoulaye will die gefährliche Überfahrt wagen, aber er zögert noch. Freunde raten ihm ab, das Risiko sei zu groß. Die Route führt über mehrere Tage hinweg weit hinaus aufs Meer, um den Küstenwachen der westafrikanischen Länder auszuweichen. Viele überleben die Reise nicht, sie gehen mit ihren maroden Booten unter oder verdursten, weil sie vom Kurs abgekommen sind. Auf den Friedhöfen der Kanaren mehren sich die Grabsteine unbekannter Geflüchteter.

Bild: DW

Die kleinste der Inseln hat besonders viele Migranten aus Afrika aufgenommen. Bürgermeister Juan Miguel Padron klagt, seine Insel sei mit den stark wachsenden Flüchtlingszahlen völlig überfordert. Eine Reportage von Tessa Clara Walther.

Sendezeiten

DW Deutsch+

SA 25.11.2023 – 05:00 UTC

SA 25.11.2023 – 21:15 UTC

SO 26.11.2023 – 03:15 UTC

SO 26.11.2023 – 16:45 UTC

MO 27.11.2023 – 00:45 UTC

MO 27.11.2023 – 05:45 UTC

MO 27.11.2023 – 10:45 UTC

DI 28.11.2023 – 12:15 UTC

DI 28.11.2023 – 23:45 UTC

MI 29.11.2023 – 14:45 UTC

DO 30.11.2023 – 18:45 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8