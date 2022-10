Alltagsdeutsch

Ein Besuch im Käseparadies

Es stinkt gewaltig in dem kleinen Laden in der Seidengasse Nummer 1. Doch der begehbare Humidor in Zürich ist ein Paradies für alle, die Käse lieben. Hunderte Sorten stehen zur Auswahl.

Die Auswahl fällt nicht leicht bei einer derartigen Vielfalt im Züricher Käse-Humidor.

