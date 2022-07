Das sagt man so!

Ein Auge zudrücken

Wenn man seine Ruhe haben will, hilft es manchmal, die Augen zu schließen und an etwas Schönes zu denken. Aber was bedeutet es, wenn man nur ein Auge schließt beziehungsweise zudrückt?

Wenn man ein Missgeschick oder einen Fehler ohne Beschwerde hinnimmt, hat man ein Auge zugedrückt.

