Eiffelturm nach Streik ab Freitag wieder geöffnet

Ein Wochenende in Paris

Seine-Ufer

Paris will erlaufen werden. Nur dann nimmt man das Flair der Stadt so richtig wahr. Das geht seit Anfang April sogar noch ein bisschen besser. An der Seine, wo bisher Autos brausten, können Fußgänger endlich völlig ungestört flanieren. Auf insgesamt sieben Kilometern zwischen der Place de Bastille und dem Eiffelturm. Fast wie von selbst kommt man an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei.