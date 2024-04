Kinder in Rafah im Gazastreifen beten auf einem freien Feld in einem Flüchtlingslager nahe der ägyptischen Grenze. Gerade in Kriegsgebieten ist es für viele Menschen schwierig, das Zuckerfest zu feiern. Dennoch feiern Muslime überall auf der Welt das Zuckerfest - im Rahmen ihrer Möglichkeiten.