Ehrenpreis beim 32. Europäischen Filmpreis: Juliette Binoche

Die Filme der Juliette Binoche

Engagiert: "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" (1988)

Schon vier Jahre später ist Binoche angekommen im Weltkino. An der Seite von Daniel Day-Lewis ist sie in der meisterhaft in Szene gesetzten Literaturverfilmung "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" zu sehen. Die amerikanische Produktion von Regisseur Philip Kaufman blendet - nach der Vorlage des Romanciers Milan Kundera - in das Umbruchjahr 1968 in Prag zurück.