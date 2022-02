Liebe Leserin, lieber Leser,

die wachsende Sorge um eine militärische Eskalation in der Ukraine-Russland-Krise beherrscht auch in dieser Woche die politische Agenda in Deutschland, der EU und der NATO. In den zurückliegenden Tagen haben die europäischen Partner demonstrativ den Schulterschluss gesucht, nachdem die Divergenzen um Waffenlieferungen in die Ukraine und Nord Stream 2 in den zurückliegenden Wochen dominierten und offenlegten, wie die unterschiedlichen Interessen innerhalb der EU ein konzertiertes Handeln erschweren. Wir begleiten die Entwicklungen mit einem besonderen Fokus auf die Länder Mittel- und Südosteuropas. Unsere Korrespondenten berichten davon, welche Ängste der massive russische Truppenaufmarsch in der unmittelbaren Nachbarschaft auslöst, was die Länder zwischen Ostsee und Schwarzem Meer von ihren Partnern in der NATO und der EU erwarten, mit welcher Skepsis sie die Politik der neuen deutschen Regierung begleiten.

Einer der neuralgischen Punkte dabei: die deutsche Haltung bezüglich Nord Stream 2. Wir haben die Debatte um die aktuelle Abhängigkeit Europas vom russischen Gas zum Anlass genommen, einmal die Alternativen im südlichen Europa in den Blick zu nehmen und zu fragen, in welchem Umfang die Gaslieferungen über den Balkan die Ostsee-Pipeline ersetzen könnten.

Das Fazit ist ernüchternd, zumal die Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland eine verlässliche Regionalstrategie für die Energieversorgung erschweren. Erst vor einigen Tagen zeigten Nachrichten von toten Flüchtlingen am Evros, wie viel Propaganda und wie wenig Vertrauen im bilateralen Verhältnis der beiden NATO-Partner herrschen. Unser Korrespondent begleitet das Tauziehen um die Flüchtlinge in Südosteuropa seit vielen Jahren und beschreibt diesen "Krieg der Worte" auf dem Rücken der Menschen.

Aus der Türkei müssen wir in dieser Woche auch in eigener Sache berichten, nachdem der DW dort eine Sperre droht. Die Berichterstattung aus der Türkei ist in den letzten Jahren mit zahlreichen Restriktionen belegt, nun besteht die Gefahr, dass auch der Zugang zu unabhängiger Information für die Menschen im Land selbst schwieriger wird.

Gern empfehle ich Ihnen zwei besondere Recherchen unserer Korrespondenten aus Ungarn und Tschechien: Es geht einerseits um die Partizipation und Korruption von Roma-Politikern bei den anstehenden Wahlen in Ungarn und andererseits um die ehrgeizigen Ziele einer Agrarreform der neuen tschechischen Regierung.

Zu guter Letzt der Hinweis auf zwei exklusive Interviews, die wir in dieser Woche in unserem Angebot haben: Aus Anlass der Regierungskrise in Montenegro befragen wir Präsident Milo Djukanovic zu innenpolitischen und geostrategischen Themen.

Nach seinem Polen-Besuch appelliert Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, an die Regierung in Warschau, die deutsche Minderheit in Polen nicht zu schwächen. Mit der drastischen Reduzierung des Deutschunterrichts habe Polen die Kinder eigener Bürger "in eine politische Geiselhaft" genommen, so Fabritius.

Wir hoffen, mit dieser Auswahl aus unserer Berichterstattung aus und über Mittel-Südosteuropa Ihr Interesse zu finden und freuen uns über Ihr Feedback!

Adelheid Feilcke

Director - Programs for Europe