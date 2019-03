E-Zigaretten verursachen Herzinfarkte und Depressionen

Raucher von E-Zigaretten haben – im Vergleich zu Nichtrauchern - ein 56 Prozent höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Das Schlaganfall-Risiko erleiden liegt etwa um 30 Prozent höher.

Die koronare Herzkrankheit tritt etwa zehn Prozent häufiger auf und Kreislaufkrankheiten wie Blutgerinsel etwa 44 Prozent häufiger. Depressionen, Angststörungen und andere emotionale Störungen kommen etwa doppelt so häufig vor wie bei Nichtrauchern.

Diese Daten stammen von einem Team um Medizinprofessor Mohinder Vindyhal von der Kansas School of Medicine in Wichita. Seine Forschungsergebnisse wird Vindyhal auf dem Kardiologenkongress ACC19 in New Orleans am 18. März 2019 vorstellen. Die Zusammenfassung wird dann hier erscheinen.

Hände weg von den Verdampfern

"Ich möchte nicht, dass irgendeiner meiner Patienten oder Familienmitglieder E-Zigaretten 'dampft'" sagte Vindyhal. "Wir haben herausgefunden, dass es keine Rolle spielt, wie oft jemand E-Zigaretten konsumiert. Selbst wenn es nur an einigen Tagen [in der Woche] geschieht, steigt trotzdem die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes oder einer koronaren Herzkrankheit an."

Seine Studie widerlegt die weitverbreitete Auffassung, dass E-Zigaretten deutlich ungefährlicher sind als normale Zigaretten, weil in ihnen keine Rauchgase entstehen und damit weniger Gifte aus dem Verbrennungsprozess in die Lunge gelangen.

Mehr dazu: Giftige Metalle im Dampf von E-Zigaretten nachgewiesen

Die E-Zigarette boomt Rauchen ohne Reue, ohne stinkenden Qualm und ohne die Gesundheit zu gefährden - das verspricht die E-Zigarette. Aber ist die elektronische Alternative tatsächlich besser - oder weniger gefährlich?

So funktioniert der elektrische Glimmstängel Die E-Zigarette besteht aus einem Akku, der regelmäßig - zum Beispiel via USB-Anschluss am Computer - aufgeladen werden muss, einem Verdampfer und einem Behälter, mit einer beliebigen, aromatisierten Nikotinlösung. Zieht der Raucher an der Zigarette, verdampft diese Flüssigkeit und der Dampf kann über das Mundstück inhaliert werden.

Geschmäcker sind verschieden Es gibt die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Die beliebtesten Liquids sind die mit Tabak- und Tabak-Menthol-Aroma, dahinter folgen fruchtige Sorten, wie Erdbeer und Apfel. Daneben sind Liquide mit Nikotin in verschiedener Stärke erhältlich, aber auch nikotinfreie und geschmacklose Liquide.

Für verschiedene Raucher-Typen Es sind nicht nur verschiedene Geschmackssorten erhältlich. Neben der E-Zigarette gibt es zum Beispiel auch die E-Zigarre, die elektronische Pfeife oder eine Miniatur-Variante. Und für den Gelegenheitsraucher: die Einweg-E-Zigarette, die mit rund zehn Euro allerdings vergleichsweise teuer ist.

Anders als Tabak Rauchen ist definiert als "bewusstes Einatmen von Rauch verbrennender Pflanzenteile bis in die Mundhöhle oder bis in die tieferen Atemwege und Lunge". Der grundlegende Unterschied zur E-Zigarette ist also: Bei ihr verbrennt nichts. Kein Tabak und auch keine anderen Pflanzen. Das soll - zumindest für ehemalige Tabakraucher - gesundheitliche Vorteile haben.

Streitthema Nichtraucherschutzgesetz So ganz ist das Thema wohl noch nicht vom Tisch. Immer wieder wird darüber diskutiert, ob die E-Zigaretten nun auch unter das Nichtraucherschutzgesetze fallen - und somit aus Restaurants und Kneipen verbannt werden. Aktueller Stand: Zigaretten nein, aber der elektronischer Glimmstängel wird geduldet.

Fragliche Inhaltsstoffe Die Inhaltsstoffe der Liquide sind für Laien ein großes Rätsel. Propylenglycol ist zum Beispiel drin - "eine klare, farblose, nahezu geruchlose und stark hygroskopische Flüssigkeit". Aha! Sie kommt zum Beispiel in Nebelmaschinen, als Lösungsmittel oder in Hygieneartikeln wie Hautcrèmes und Zahnpasta zum Einsatz. Langfristige gesundheitliche Auswirkungen sind noch unklar.

Gespaltene Meinungen Wenn es nun darum geht, ob man besser E-Zigaretten dampfen oder bei Zigaretten bleiben sollte, sind sich die meisten Experten einig: Weniger gesundheitschädlich ist die elektrische Variante allemal. Gar nicht Rauchen wäre allerdings am allerbesten. Denn noch liegen auch noch keine Langzeitstudien zur E-Zigarette vor. Autorin/Autor: Hannah Fuchs



Klassische Zigaretten noch viel gefährlicher

Normale Zigaretten schnitten indes deutlich schlechter ab als E-Zigaretten. Dort lag die Gefahr eines Herzinfarktes um 165 Prozent höher, die Gefahr einer koronaren Herzkrankheit um 94 Prozent und die eines Schlaganfalls um 78 Prozent höher.

Vindyhal nutzte für seine Studie Daten aus einer breitangelegten Interview-Studie des US Zentrums für Gesundheitsvorsorge.

An dieser Studie hatten 96.467 Teilnehmer in den Jahren 2014, 2016 und 2018 Fragen zu ihrer Nutzung oder Nicht-Nutzung von E-Zigaretten beantwortet. Allgemein waren die Konsumenten von E-Zigaretten mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren jünger als die Konsumenten von normalen Zigaretten, die im Durchschnitt älter als 40 Jahre sind.

"Bisher war wenig über Herzkranzerkrankungen in Verbindung mit der Nutzung von E-Zigaretten bekannt", erläutete der Mediziner Vindyhal. "Diese Daten sollten uns wachrütteln, damit wir tätig werden und ein Bewusstsein für die Gefahren von E-Zigaretten schaffen."

Ein unübersichtlicher Chemikaliencocktail

In E-Zigaretten werden nikotinhaltige Trägerflüssigkeiten verdampft. Diese können etwa die Chemikalien Glycerin, Propen oder Ethylenglycol enthalten.

Hinzu kommen verschiedene Aromastoffe und weitere Chemikalien. Die Temperatur der elektrisch betriebenen "Zigarette" muss hoch genug sein, um Dampf zu erzeugen.

Vindyhal schätzt, dass es mehr als 460 verschiedene E-Zigaretten Bauarten auf dem US-Markt gibt und dass mehr als 7700 Geschmacksrichtungen angeboten werden. Etwa jeder zweite US-Bürger "dampft" übrigens bereits.