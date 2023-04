E-Scooter: Mobiles Trendgerät mit Schwächen

Verschmutzung von Gewässern

Oft landen die Leihgeräte auch in Flüssen und Seen, was ein besonders hohes Umweltrisiko darstellt: In den Akkus sind giftige Metalle wie Nickel, Kobalt und Kupfer verbaut, die ins Wasser gelangen können. Und die Bergung - wie hier aus der Alster in Hamburg - ist aufwendig und kostet mehrere Tausend Euro am Tag.