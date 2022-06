DW wird Partner im Mediennetzwerk Covering Climate Now

Die DW will die Zusammenarbeit mit internationalen Nachrichtenredaktionen ausbauen, die Klimaberichterstattung fördern und die Sichtbarkeit der Klimadebatte in der Öffentlichkeit erhöhen.

Vanessa Fischer, Head of DW Environment: "Für die DW ist der Klimawandel ein Fokusthema. Wir haben als Journalistinnen und Journalisten eine große Verantwortung, über die Klimakrise zu informieren, immer wieder die Relevanz deutlich zu machen und Kontext zu liefern. Durch unsere Mitgliedschaft bei CCNow können wir dies im Austausch mit Partnermedien in aller Welt tun und dem Thema gemeinsam das gebührende Gewicht verleihen."

Mark Hertsgaard, CCNow-Mitbegründer und Executive Director: "Covering Climate Now fühlt sich geehrt, dass die DW die Kooperation von über 500 Medienorganisation zur Berichterstattung über das wichtigste Thema unserer Zeit verstärkt. Die globale Reichweite und sprachliche Vielfalt der DW in Kombination mit hochkarätiger Berichterstattung zur Klimakrise und ihren Lösungen sind ein Beispiel für die hohen Standards, die Covering Climate Now in den Medien setzten will."

Zum Auftakt der Zusammenarbeit diskutieren DW-Redakteur Neil King und der US-amerikanische Reporter Bill McKibben über Klimaaktivismus. Zu Gast sind die Umweltaktivisten Luisa Neubauer aus Deutschland und Kumi Naidoo aus Südafrika, ehemaliger Direktor von Greenpeace und Generalsekretär von Amnesty International. Das Gespräch können Sie im DW-Podcast On the Green Fence anhören oder hier nachlesen.

Über die DW

Der internationale Auslandssender DW bietet multimediale Inhalte in 32 Sprachen und erreicht wöchentlich weltweit etwa 289 Millionen User-Kontakte. Die Berichterstattung über die Klimakrise ist ein Schwerpunktthema. Die DW bietet Umweltsendungen, Podcasts und Reportagen, die Desinformation entgegenwirken und Umweltthemen wissenschaftlich beleuchten. Das umfassende Online-Angebot zum Thema Wissen und Umwelt finden Sie auf der Themenseite und in verschiedenen Sozialen Medien. Der preisgekrönte DW-Podcast On the Green Fence, moderiert von Neil King, untersucht die Rolle von Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft im Übergang zu einer umweltfreundlicheren Welt.

Über Covering Climate Now

CCNow arbeitet mit Journalist*innen und Redaktionen zusammen, um gemeinsam Klimareportagen zu produzieren und das Thema Klimawandel in den Redaktionen zu stärken. Zu den Partnern von CCNow, das 2019 von der Columbia Journalism Review und The Nation in Zusammenarbeit mit The Guardian und WNYC ins Leben gerufen wurde, gehören Reuters, Bloomberg und Agence France Presse, CBS News, NBC und MSNBC News, Noticias Telemundo, PBS NewsHour, Univision und Al Jazeera.