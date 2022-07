DW und Kagiso Media kündigen gemeinsame Podcast-Produktion "Don't hold back" an

Der neue zehnteilige Podcast "Don't hold back – Say it loud" wurde in den Jacaranda FM-Studios in Johannesburg aufgenommen und behandelt Themen im Bereich mentaler Gesundheit und die möglichen Auswirkungen auf die junge "Mzansi"-Zielgruppe zwischen 20 und 35 Jahren. Die Podcast-Moderatorin und Gesundheitsaktivistin Nozibele Qamngana-Mayaba führt Gespräche mit namhaften südafrikanischen Vordenkern, Aktivistinnen und Multiplikatoren, die ihre persönlichen Geschichten erzählen. Ziel ist es, Offenheit für das Thema zu schaffen und das Stigma der mentalen Gesundheit zu bekämpfen. Das Projekt wurde von Cai Nebe, Editor DW English for Africa, ins Leben gerufen und soll die qualitativ besten Inhalte von afrikanischen Kreativen für ein afrikanisches Publikum bereitstellen.

Claus Stäcker, DW Director of Programs for Africa: "Kagiso Media ist mit seinem sehr erfolgreichen und anspruchsvollen Medienangebot der ideale Partner für eine digitale Kooperation. Als langjähriger Korrespondent ist Südafrika für mich zu einer zweiten Heimat geworden, daher freue ich mich besonders, den ersten gemeinsamen Podcast in Afrika genau hier zu starten – in Mzansi, also dort, wo das Herz schlägt."

Asumpta Lattus, Head of DW English for Africa: "Kagiso Media als Partner zu haben, war kein Zufall. Sie sind ein renommiertes Medienhaus in Südafrika, sie sind nah an unseren Nutzenden und haben viel Fachwissen und Erfahrung im Bereich Podcasting. Das hat sich bei der Konzeption des Projekts und beim Prototyping des Podcasts bestätigt. Es ist eine tolle Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Die Zusammenarbeit mit den Teams von Kagiso Media – Jacaranda FM und East Coast Radio – war für mich und mein Team eine sehr lehrreiche Erfahrung. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Kagiso als gleichberechtigte Partner für beide Seiten nur erfolgreich sein kann."

Deirdre King, Managing Director bei Jacaranda FM: "Diese internationale Podcast-Kooperation ist die erste ihrer Art auf afrikanischem Boden, und wir fühlen uns sehr geehrt, Produktions- und Vertriebspartner der Deutschen Welle in Afrika zu sein. Es ist sehr aufregend, jungen Menschen einen datengestützten und mit äußerster Sorgfalt produzierten Audio-Wegbegleiter zu präsentieren. Die für die Produktion des Podcasts gesammelten Daten haben deutlich gemacht, dass sich südafrikanische Jugendliche in den Städten mit ihren Problemen oft isoliert fühlen. 'Don't hold back – Say it loud' wurde als eine Art akustischer Begleiter konzipiert, um den Jugendlichen in Mzansi zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Er enthält außerdem Anekdoten und Ratschläge aus der realen Welt, die sie jeden Monat in die Praxis umsetzen können."

Die ersten beiden Episoden, die jeweils 20 bis 30 Minuten lang sind, werden am 6. bzw. 13. Juli veröffentlicht. Die Episoden drei bis zehn werden einmal im Monat erscheinen, das Finale der Staffel wird im März 2023 zu hören sein. Der Podcast wird auf Jacaranda FM und East Coast Radio sowie auf den meisten anderen gängigen Podcast- und Audio-Plattformen verfügbar sein.