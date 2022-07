DW Türkisch seit 60 Jahren auf Sendung

Vom analogen Radiosender zum digitalen Multimedia-Anbieter: Dafür steht auch das Jubiläum von vier Sendesprachen der DW. Neben Spanisch, Englisch und Portugiesisch ging auch DW Türkçe am 01. Juli 1962 an den Start. Das Jubiläum wird jedoch überschattet von der Sperrung der Internetseiten der DW durch die türkische Medienkontrollbehörde.

Die Internetseiten der DW sind seit Donnerstag, 30. Juni 2022, in der Türkei nicht mehr aufrufbar. Die Internetangebote des deutschen Auslandssenders wurden in allen 32 Sendesprachen gesperrt.

"Diese willkürliche Sperrung ist ein weiterer Schritt in einer langen Reihe von Repressalien gegen das Türkisch-Angebot der DW, gegen unsere Mitarbeitenden und gegen die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei", sagt DW-Programmdirektorin Gerda Meuer. "Die türkische Medienlandschaft wird nahezu vollständig durch die Regierung kontrolliert; umso wichtiger für die Menschen dort sind unabhängige journalistische Angebote, wie die der DW und anderer internationaler Medien."

DW Türkisch ist unabhängig von der nun gesperrten Internetseite weiterhin verfügbar. Die journalistischen Inhalte der DW sind in der Türkei über Social Media-Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitter und Instagram abrufbar. Die DW wird diese Wege nun auch nutzen, um über Zensurumgehungsmöglichkeiten zu informieren.

Der Facebook-Kanal DW Türkçe hat 560.000 Follower. DW Türkçe auf YouTube hat 700.000 Abonnenten und der Twitter Account @dw_turkce hat derzeit knapp über 900.000 Follower.

Das Türkisch-Programm der DW: Zwischen Reichweite und Repressionen

Premiere war 1962 auf der damals für internationale Auslandssender üblichen Kurzwelle. Das Programmangebot belief sich zunächst in der Regel auf täglich 30 Minuten Informationen aus Deutschland. Das Internet sorgte ab Ende der Neunzigerjahre für eine deutlich veränderte Mediennutzung – weg vom Radio via Kurzwelle, hin zu multimedialen Angeboten.

Mit drei Mitarbeitenden, 30 Minuten Sendezeit und dem Ziel, eine interkulturelle Brücke zu bauen, startete das Programmangebot auf den Tag genau vor 60 Jahren. Jahrzehntelang erreichten die Informationen via Radio ein interessiertes Publikum in der Türkei. Aus den anfangs 30 Minuten Sendezeit wurden zwischenzeitlich bis zu 100 Minuten. Noch 2012 wurde das Programm über Partnersender auf UKW am Bosporus verbreitet. Die Zusammenarbeit mit türkischen Distributionspartnern endete 2013 jedoch für nahezu alle Auslandssender aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung im Kontext der landesweiten Proteste, die ihren Ausgang im Gezi-Park von Istanbul hatten.

DW-Programmdirektorin Gerda Meuer: "Weiterer Schritt in einer langen Reihe von Repressalien"

Im Zuge des Putschversuchs vom Sommer 2016 und der prekären Lage der Meinungsfreiheit in der Türkei verstärkte die DW ihre Aktivitäten im Türkisch-Programm und baute die Redaktion kontinuierlich aus. 52 Journalistinnen und Journalisten arbeiten aktuell für die Redaktion in Bonn und Berlin, dazu kommen über 30 in der Türkei. Seit Januar 2018 unterhält die DW ein Korrespondentenbüro in Istanbul.

Gleichzeitig schärfte die DW die regionale Relevanz des Angebots für die Zielgruppe in der Türkei. Dafür setzt sie auf einen Mix aus tagesaktueller Berichterstattung und Hintergründen zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen der Türkei, vor allem Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung in einer diversen Gesellschaft.

Über die Webseite und Social-Media-Kanäle auf YouTube, Twitter, Facebook und Instagram erreichte das Angebot von DW Türkçe monatlich rund 35 Millionen Zugriffe im ersten Halbjahr 2022, Tendenz steigend.

Ein Teil des Erfolgs ist neben eher nachrichtlichen Angeboten wie DW Haber auch der türkischsprachige YouTube-Kanal "+90". Der Kanal wurde als Gemeinschaftsprojekt der internationalen Sender DW, BBC, France 24 und Voice of America (VOA) im April 2019 gestartet, um durch ein breites Themenangebot die Meinungsfreiheit und -vielfalt in der Türkei zu stärken und junge Menschen zu erreichen. Der Name +90 basiert auf der internationalen türkischen Telefonvorwahl. Neben dem YouTube-Kanal wurde das Projekt auch um einen Twitter- und Instagram-Account erweitert.

Laut Reporter ohne Grenzen rangiert die Türkei auf Platz 149 von 180 in der Rangliste der Pressefreiheit. Im Februar 2022 war die DW von der türkischen Medienregulierungsbehörde (RTÜK) aufgefordert worden, eine Lizenz für die Verbreitung ihres redaktionellen Angebots über das Internet zu beantragen. Die DW hatte Widerspruch eingelegt und keine Lizenz beantragt, weil dies der Regierung die Zensur von journalistischen Inhalten ermöglicht hätte. Gestern wurde der Zugang zu www.dw.com in der Türkei gesperrt.