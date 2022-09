DW setzt mit vera.ai den Kampf gegen Desinformation fort

Das Projekt ist mit 14 Partnern gestartet und profitiert von einer Basis weiterer Verifikationslösungen, die unter Beteiligung der DW entwickelt wurden.

Im Rahmen des Konsortiums gibt die DW den anderen 13 Mitgliedern userorientiertes Feedback zu den in der Entwicklung befindlichen Lösungen und Diensten. Die DW selbst ist in vier Bereichen an dem Projekt beteiligt, beginnend mit dem Betrieb einer Projektwebsite und der allgemeinen Kommunikation der Aktivitäten und Ergebnisse des Projekts. Die DW formuliert zudem Nutzeranforderungen und Feedback, um die Entwicklung zu unterstützen und die entwickelten Lösungen in bestehende Dienste zu integrieren. Schließlich ist die DW an drei technologischen Aufgaben beteiligt und unterstützt die jeweiligen Aufgabenleiter: mehrsprachige Glaubwürdigkeitsbeurteilung und Beweissuche, audiovisuelle Inhaltsanalyse und multimodale Deepfake- und Manipulationsanalyse.

"Als internationaler Sender und wichtiger Akteur im Verifikationsbereich ist die DW ein geeigneter und engagierter Partner, um die nächste Stufe von Verifikationslösungen zu testen und weiterzuentwickeln", sagt Jochen Spangenberg, stellvertretender Leiter von DW Research & Cooperation Projects und vera.ai-Projektleiter der DW. "Die anderen Partner sind zum Beispiel Forschungsinstitute, Universitäten und Unternehmen. Auch die französische Nachrichtenagentur AFP und die European Broadcasting Union treten als sogenannte Nutzerpartner auf."

Wofür ist es gedacht?

Das Projekt vera.ai und seine Partner arbeiten an der Entwicklung und dem Aufbau zuverlässiger KI-Lösungen (Künstliche Intelligenz), die bei der Bekämpfung von Desinformation helfen sollen. Dies gilt für alle Arten von Inhalten, einschließlich Audio, Bilder, Text und sogar Video. Die Zielgruppe für die vera.ai-Lösungen sind beispielsweise Journalist*innen, Faktenprüfer*innen, Forscher*innen und Ermittler*innen bei Menschenrechtsverletzungen, die in der Lage sein müssen, gefälschte Inhalte schnell und einfach zu erkennen.

Woher kommt die Lösung?

Zum Teil kann vera.ai auf den Erfahrungen aufbauen, die das Team von DW Research & Cooperation Projects seit seinem ersten Projekt im Jahr 2012 in verschiedenen Verifizierungsprojekten gesammelt hat.

Im Folgenden sind einige Beispiele für die wichtigsten Projekte aufgeführt, darunter das Projekt WeVerify, das einige der Bausteine liefert, die die Grundlage für vera.ai bilden.

WeVerify Verifizierungs-Plugin

Die Browsererweiterung ist kostenlos und für die Verwendung mit dem Chrome-Browser optimiert. Sie wird derzeit wöchentlich von mehr als 70.000 Journalist*innen, Menschenrechtsermittler*innen und anderen genutzt, um digitale Medien – von Bildern über Videos bis hin zu Texten – zu überprüfen und zu analysieren. Das Projekt begann 2019, aufbauend auf dem Vorläuferprojekt InVID, und konzentrierte sich auf die Erforschung und Entwicklung verschiedener Komponenten und Funktionen zur Unterstützung der Datenanalyse, was schließlich zu dem Verifizierungs-Plug-in führte.

Go Verify

Go Verify ist ein Verifikationsspiel, das vor dem Hintergrund eines sich schnell bewegenden sozialen Netzwerks gespielt wird. Es lehrt die Spieler die wichtigsten Grundlagen der Verifizierung. Wie können Nutzer leicht herausfinden, ob Inhalte manipuliert wurden und wem sie vertrauen können? Außerdem werden einige einfache Tools wie die umgekehrte Bildersuche oder eine detaillierte Websuche vorgestellt, die bei der Erkennung von Fälschungen helfen. Wie immer lautet die wichtigste Regel in diesem Spiel: Im Zweifelsfall nicht teilen! Weitere Informationen finden Sie im Blog von DW Innovation.

Truly Media

Truly Media ist ein kollaboratives Tool, das es Nutzenden ermöglicht, gemeinsam digitale, nutzergenerierte Inhalte zu finden, zu organisieren und zu verifizieren. Die Plattform, gemeinsam von der DW und dem griechischen Softwareunternehmen ATC Athens Technology Centre entwickelt und betrieben, integriert auch Tools von Drittanbietern, die für Verifizierungsmaßnahmen genutzt werden können, oder verlinkt sie mit diesen. Truly Media wird derzeit von Journalist*innen der DW sowie von Reuters und ZDF genutzt. Es ist auch Teil der zentralen Infrastruktur des EDMO (European Digital Media Observatory) und der jeweiligen EDMO-Hubs.

Digger

Das Digger-Projekt zielt darauf ab, visuelle Verifikation und audioforensische Technologien zu nutzen, um Fälschungen im Internet zu erkennen. DW arbeitete mit dem Fraunhofer IDMT und ATC zusammen, um Tools für die Videoverifikation und Schulungen für die visuelle Verifikation von synthetischen Medien zu entwickeln. Digger hilft bei der Erkennung sowohl von "shallowfakes" (audiovisuelle Inhalte, die mit "Low-Tech"-Technologien wie Cut & Paste oder Geschwindigkeitsanpassungen manipuliert wurden und die, oft aus dem Kontext gerissen, äußerst überzeugend sind) als auch von "deepfakes"/synthetischen Medien (audiovisuelle Inhalte, die äußerst realistisch, aber künstlich sind und mit Technologien wie maschinellem Lernen erzeugt wurden).