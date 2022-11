DW-Serie Destination Culture kehrt zurück für die zweite Staffel

In der erfolgreichen ersten Staffel tourte die Moderatorin Hannah Hummel mit ihrem grünen Käfer durch Sachsen. In der zweiten Staffel erkundet die deutsch-schottische Moderatorin nun gemeinsam mit DW-Moderator Lukas Stege die drei Bundesländer Brandenburg, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Die dreiteilige Serie zeigt den Kultur- und Naturreichtum Deutschlands, seine einzigartigen Burgen und Schlösser sowie seine bewegte Vergangenheit.

Hannah Hummel: "Die zweite Staffel gab uns die Möglichkeit, noch mehr von dem zu erkunden, was Deutschland zu bieten hat - mehr Schlösser und Burgen natürlich, aber auch verschiedene Landschaften und Kulturen. Ich persönlich liebe es, einem internationalen Publikum so viele Seiten dieses Landes zu zeigen, das ich mittlerweile meine Heimat nenne!"

Ausfahrt Kultur – Entdeckungen in Deutschland beginnt im Bundesland Brandenburg und macht seinen ersten Halt in Potsdam, der Stadt der UNESCO-Welterbestätten. Folge eins zeigt Schloss Sanssouci, benannt nach der französischen Redewendung "sans souci" - ohne Sorge -, wo König Friedrich der Große das Schloss als Ort der Erholung und nicht als Sitz seiner Herrschaft nutzte. Bevor die erste Etappe der Brandenburg-Reise zu Ende geht, folgt noch ein Paddelabenteuer auf den malerischen Wasserwegen des Spreewalds.

Folge zwei, die in Thüringen spielt, befasst sich mit der faszinierenden Geschichte der Wartburg. Die Zuschauer erfahren mehr über dieses UNESCO-Welterbe, in dem Martin Luther untergetaucht war und dort heimlich die Bibel übersetzte. Die Reise geht weiter in die weltbekannte Stadt Weimar, die Heimat der deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Die Folge zeigt auf, wie die historische Stadt aus dem Schatten der Nazizeit trat.

Eine weitere Station der neuen Staffel ist die märchenhafte Burg Eltz, wo die Zuschauer einen Eindruck davon bekommen, wie es ist, in einer der schönsten mittelalterlichen Burgen Europas zu leben. Auf der letzten Etappe ihrer Reise in Rheinland-Pfalz fährt Hannah mit dem Zug durch das Rheintal und dessen Weinberge, während Lukas mit dem Fahrrad der Mosel folgt.

Ausfahrt Kultur – Entdeckungen in Deutschland ist eine DW-Produktion. Die Serie wird am 26. November auf DW TV ausgestrahlt. Sie ist zusätzlich auf dem YouTube-Kanal DW Travel verfügbar.