DW präsentiert Dokumentarfilm "Ghandis Vermächtnis: Wohin steuert Indien?"

Ab 12. August stehen die beiden jeweils 52-minütigen Teile auf den YouTube-Kanälen von DW Documentary bereit – auf Englisch, Deutsch, Arabisch, Spanisch und Hindi.

Indien wird als größte Demokratie der Welt bezeichnet, hegt große geopolitische Ambitionen und ist dabei, den Weltraum zu erobern. Es ist ein Land voller Spiritualität, mit einer reichen kulturellen Geschichte, das innovative, kritische, kreative Köpfe und Ideen hervorbringt. Aber auch nationalistische Strömungen, Gewalt gegen Frauen und Minderheiten, Kinderarbeit und Umweltkatastrophen gehören zum Indien von heute. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die DW-Dokumentation.

Mit seinem gewaltfreien Widerstand war der Jurist und Publizist Mohandas Karamchand Gandhi, genannt Mahatma (auf Deutsch: die große Seele), eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Indiens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In der DW-Produktion kommt unter anderem sein Enkel, der Journalist und Aktivist Arun Gandhi, zu Wort und analysiert, was vom Lebenswerk seines Großvaters übrig geblieben ist. Die indische Wissenschaftlerin und Globalisierungskritikerin Vandana Shiva legt im Interview den Finger in die Wunde: Zwischen Gandhis Idealen und der aktuellen Realität liege bisweilen eine tiefe Kluft. Ihre Haltung ist klar: Auch heute ist ziviler Ungehorsam notwendig.

"Umfassender und ambivalenter Blick" auf das heutige Indien

Tim Klimeš, DW Head of Documentaries: "Mit diesem Zweiteiler ist ein umfassender und ambivalenter Blick auf das Indien von heute gelungen. Dass einige der am Projekt Beteiligten nicht namentlich genannt werden möchten, gibt einen Einblick in das soziale und politische Klima im Land, das uns Sorge bereiten muss."

Rolf Rische, DW Director Culture and Documentaries: "Nicht nur wegen des Jahrestages der Unabhängigkeit hat diese Produktion Aufmerksamkeit verdient. Es ist wichtig und gleichermaßen faszinierend, Einzelheiten über die größte Demokratie der Welt, nach China zweite asiatische Supermacht und das Kulturland Indien zu erfahren. Persönlich freut mich besonders, dass wir diesen Film auch auf unserem neuen YouTube-Channel DW Documentary Hindi zeigen."

Der Zweiteiler "Gandhis Vermächtnis: Wohin steuert Indien?" ist eine Produktion der Deutschen Welle in Zusammenarbeit mit ZDFinfo. Auf den YouTube-Channels von DW Documentaries ist die Produktion ab 12. August als Streaming-Angebot in den Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch, Arabisch und Hindi verfügbar. Ab 19. August 2022 ist sie auf Deutsch auf ZDFinfo sowie in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Ausführliche Informationen und Sendezeiten: https://p.dw.com/p/4DPUo

Den Trailer gibt es hier: