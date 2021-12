DW: Null Toleranz gegenüber Antisemitismus

Die Deutsche Welle (DW), der Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland, hat nach einem Pressebericht über antisemitische Äußerungen von Redaktionsmitgliedern des arabischen Dienstes der DW eine Untersuchung eingeleitet. Intendant Peter Limbourg machte deutlich, dass es bei der DW eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Antisemitismus gebe. "Die in der Presse zitierten privaten Äußerungen einiger Mitarbeitender der DW sind unvereinbar mit den Werten, für die wir alle bei der DW einstehen", sagte er. "Wir haben in der DW unmissverständliche Regeln gegen Antisemitismus und jede Form der Diskriminierung, die für alle Mitarbeitenden gelten, egal wo und in welchem Verhältnis sie für die DW arbeiten", so Limbourg weiter.

Klares Bekenntnis gegen Antisemitismus. DW-Intendant Peter-Limbourg

"Mit einer unabhängigen externen Untersuchung werden wir das jetzt sehr schnell aufarbeiten und die nötigen Konsequenzen ziehen, wenn die schwerwiegenden Vorwürfe bestätigt werden."

Unabhängige Untersuchung gestartet

DW-Pressesprecher Christoph Jumpelt betonte, dass sich die Untersuchung mit "den in dem Artikel zitierten Äußerungen von DW-Mitarbeitenden in anderen Publikationen und ihren privaten Profilen in den Sozialen Medien befassen" werde. Die journalistischen Grundsätze der DW sind im "Deutsche-Welle-Gesetz" sowie im DW-Verhaltenskodex und in den Leitlinien der Chefredaktion festgelegt. "Die DW wird nach einer ersten Prüfung gegebenenfalls umgehend Konsequenzen ziehen, wenn sich Verstöße gegen diese Regeln bewahrheiten", so Jumpelt weiter.

Social-Media-Beiträge im Fokus

Die Untersuchung ist eine Reaktion auf einen Bericht, der am Dienstag von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde. Die Zeitung berichtete, dass mehrere Mitarbeitende des arabischen Dienstes der DW sowie ein freiberuflicher Trainer in den letzten Jahren antisemitische Kommentare in sozialen Medien und in anderen Medien veröffentlicht hatten. Die Äußerungen wurden auf privaten Social-Media-Konten gepostet. Einige der Beiträge wurden später gelöscht.