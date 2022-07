DW Middle East mit neuer Leitung

Der Journalist Jan Kuhlmann kommt von der Deutschen Presse-Agentur (dpa), wo er aktuell das Regionalbüro Nah- und Mittelost leitet. Kuhlmann übernimmt zum Jahreswechsel die Leitung der Arabisch-Redaktion der DW.

Kuhlmann hat Geschichte mit Schwerpunkt Nahost, Islamwissenschaften und Arabisch studiert. Als Korrespondent für die arabische Welt war er in den vergangenen acht Jahren für die dpa-Berichterstattung aus der Region zuständig. Zum Regionalbüro der Nachrichtenagentur gehören zudem auch Israel, die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan.

"Jan Kuhlmann ist ein ausgewiesener Experte und damit die ideale Besetzung als Head of Middle East der DW", sagt Programmdirektorin Gerda Meuer. "Arabisch ist eine der wichtigsten Sendesprachen der DW, und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Redaktion unter der hochkompetenten Leitung von Jan Kuhlmann für hervorragende journalistische Angebote in dieser Zielregion sorgen wird."

Jan Kuhlmann: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die DW in der arabischen Welt einen sehr guten Ruf genießt. Jetzt möchte ich in leitender Stelle dazu beitragen, das journalistische Angebot der DW kontinuierlich weiterzuentwickeln – immer mit dem Ziel, täglich kritischen, aber fairen, und objektiven Qualitätsjournalismus zu machen. Auf Teamarbeit sowie intensive Kommunikation mit und zwischen allen Beteiligten lege ich dabei einen besonderen Wert, weil eine Redaktion nur dann motiviert und erfolgreich arbeiten kann."

Die Redaktion von DW Arabisch produziert mit 240 Mitarbeitenden in Berlin und Bonn sowie Korrespondenten an vielen Standorten in der Zielregion einen linearen TV-Kanal, zahlreiche Online-Angebote und Inhalte für Soziale Medien. Die durchschnittliche monatliche Nutzung liegt bei über 220 Mio. Abrufen von Text- und Videoinhalten.