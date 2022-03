DW Magyar: Nach Youtube nun auch Facebook-Auftritt auf Ungarisch

Die DW ist damit ab sofort auf der meistgenutzten Social Media-Plattform in Ungarn vertreten. Das Ziel: noch mehr Dialog und Austausch mit der jungen Zielgruppe im Land.

"Wir haben ein junges und dynamisches Team in Ungarn, das nah dran ist an den Geschehnissen, seien es die Flüchtlinge aus der Ukraine oder die anstehenden Parlamentswahlen. Unsere Kolleginnen und Kollegen drehen Reportagen, schalten von der ukrainisch-ungarischen Grenze und liefern vielfältige Eindrücke aus dem Land", so Adelheid Feilcke, Head of Programs for Europe.

Mit dem neuen Facebook-Auftritt bedient die DW das Informationsbedürfnis junger, politisch interessierter Ungarn, die ihre Ansichten in den nationalen Medien häufig nicht mehr repräsentiert sehen. Seit dem Ausbruch des Krieges steigt zudem das Interesse an Videos rund um den Ukraine-Krieg rasant an.

"Wir wollen mit unserem Facebook-Kanal einen Raum für den Informations- und Ideenaustausch einer jüngeren Zielgruppe schaffen. Angesichts der vielen Restriktionen, denen Medien in Ungarn ausgesetzt sind und des Kriegs in unmittelbarer Nachbarschaft möchten wir den freiheitlichen Diskurs und die Pluralität in der Meinungsbildung für Ungarinnen und Ungarn stärken", so Dóra Diseri, Head of DW Magyar.

Im April 2021 hatte die DW Ungarisch als 31. Sendesprache in ihr Angebot aufgenommen. Der Youtube-Kanal DW Magyar wird von der Zielgruppe gut angenommen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich das Format Untold Stories, das in achtminütigen Videos Menschen aus Randgruppen der ungarischen Gesellschaft porträtiert. Außerdem kooperiert die Redaktion für das Magazin Europeo mit dem TV-Partner ATV, dem einzigen verbliebenen unabhängigen Nachrichtenkanal in Ungarn. Acht Journalisten und Journalistinnen bilden derzeit die Redaktion von DW Magyar.