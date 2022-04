DW macht sich stark für Klimaschutz

In ihrer Klimaschutzstrategie definiert die DW einen Reduktionspfad für ihre Treibhausgasemissionen sowie konkrete Klimaschutzmaßnahmen in den Handlungsfeldern Dienst­reisen, Energiemanagement, Beschaffung, Produktion und Pendelverkehr.

Die DW übernimmt Verantwortung und engagiert sich aktiv für Umwelt und Gesellschaft. Im Jahr 2019 hat sie Nachhaltigkeit als verbindliches Unternehmensziel verankert. "Damit zeigen wir, dass wir es ernst meinen", sagt Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle, "Wir wollen unsere Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit auf allen Ebenen intensivieren."

Im neuesten Nachhaltigkeitsbericht für das Berichtsjahr 2020 wird vor allem dargestellt, wie das Sustainability Management in der DW aufgebaut wurde. Ausgehend von der Bestandsaufnahme im ersten Berichtsjahr 2018 wurde die Themenvielfalt priorisiert und Klimaschutz sowie Diversität als Handlungsschwerpunkte identifiziert. Für beide Bereiche wurden Ziele und Maßnahmen definiert und interne Strukturen zu deren Umsetzung aufgebaut.

Beitrag zur Entwicklung von Branchen-Mindeststandards

Erste Fortschritte sind beispielsweise im Bereich nachhaltige Produktion zu verzeichnen. Hier hat die DW mit Pilotprojekten an den 100 grünen Produktionen als auch am Reallabor für ökologisch nachhaltige audiovisuelle Produktionen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Kooperation mit den Filmförderungen der Länder teilgenommen und leistete damit einen Beitrag zur Entwicklung von verbindlichen Branchen-Mindeststandards.

"In den letzten zwei Jahren haben wir viel erreicht", resümiert Nachhaltigkeitsmanager Thilo Pommerening. "Wir haben uns strategisch aufgestellt, Verantwortlichkeiten und Workflows etabliert sowie erste Fortschritte erzielt. Jetzt geht es in die flächendeckende Umsetzung."

Mehr Informationen zum Sustainability Management bei der DW gibt es auf dw.com.