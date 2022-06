DW für ihr New Work-Konzept ausgezeichnet

Der New Work Award wird durch das in Hamburg ansässige Unternehmen New Work SE vergeben, das auch das soziale Netzwerk XING betreibt. Ausgezeichnet werden innovative Arbeitskonzepte in vier Kategorien. In der Jury sitzen unter anderem die ehemalige Siemens-Managerin Janina Kugel und Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Die finale Entscheidung fällt durch ein öffentliches Online-Voting.

Das New Work-Team der DW konkurrierte mit mehr als 200 Bewerberinnen und Bewerbern. Am Montag, 20. Juni, nahmen die Teammitglieder Kim Schröter und Felix Kaiser in der Hamburger Elbphilharmonie den Preis entgegen. "Die DW hat schon vor der Corona-Pandemie erkannt, dass New Work mehr als nur ein Buzzword ist und besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Aus diesem Grund haben wir ein direktionsübergreifendes Team zusammengestellt, dessen Arbeit durch den Award nun in besonderer Weise gewürdigt wurde. Ich bin sehr stolz auf sie alle – ganz herzlichen Glückwunsch! Der Preis ist eine großartige Motivation für uns, mit der gleichen Dynamik weiterzumachen", so Barbara Massing, Managing Director Business Administration bei der DW.

Zum Team gehören Kim Schröter, Felix Kaiser, Udo Prenzel, Nina Otte-Witte, Benjamin Richter und Janina Redder. Es erarbeitet neue Konzepte für die Büroflächen und unterstützt die Mitarbeitenden mit Workshops, Videoreihen, Dialogformaten und gezielter Methodenberatung auf ihrem Weg hin zu einer hybriden und agilen Arbeitswelt.