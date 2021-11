DW-Doku: Klassik unterm Hakenkreuz

Als die 17-jährige Anita auf der Rampe in Auschwitz-Birkenau steht, weiß sie, dass der Tod auf sie wartet. Es ist Dezember 1943, zuvor hatte sie miterlebt, wie ihre Eltern deportiert wurden und verschwanden. "Das also ist jetzt die letzte Station", erinnert sich Anita Lasker-Wallfisch, heute 96 Jahre alt, an die "Aufnahmezeremonie". Was sie früher gemacht habe, wird sie gefragt. "Cello gespielt", antwortet die zutiefst verängstigte junge Frau. Kurz darauf steht die Leiterin des neu gegründeten KZ-Mädchenorchesters vor ihr. "Ich war starr, nackt und Alma Rosé fragt mich: Wo und was hast du studiert? Eine irrsinnige Unterhaltung."

Das Cello rettete Anita Lasker-Wallfisch das Leben

Im Interview für die kommende DW-Musikdokumentation "Der Klang der Diktatur - Klassik unterm Hakenkreuz" (Buch und Regie: Christian Berger) erinnert sich Anita Lasker-Wallfisch, wie das Cello ihr das Leben gerettet hat: Sie wird in das 56-köpfige Orchester des Frauenlagers aufgenommen. "Wir waren Kinder und Amateure", sagt sie. Die Stücke für die zusammengewürfelte Musiktruppe arrangiert Alma Rosé selbst, die Nichte des jüdischen und von den Nazis als "entartet" abgestempelten Komponisten Gustav Mahler. Gefragt sind vor allem Märsche: So spielt das Orchester morgens und abends am Tor des Frauenlagers für die Arbeiterinnenkolonne, auch bei klirrender Kälte. Die Cellistin wird vor der zerstörerischen Strafarbeit verschont, sicher fühlt sie sich nicht. "Nur so lange die Musik haben wollen, werden sie uns nicht in die Gaskammer stecken. Nur ein Aufschub!"

Besenstiel als Cello: Anita Lasker-Wallfisch verliebte sich schon als Kind in dieses Instrument

Doch warum machten sich die Nationalsozialisten überhaupt die Mühe, für die Gefangenen, die sie ermordeten, Musik zu spielen? "Diese Mentalität ist so pervers, dass sie kaum zu begreifen ist, aber sie ist zentral: Die Musik und die Künste sollten als Teil der Mordmaschine eingesetzt werden", sagt Norman Lebrecht im DW-Interview. Der britische Musikjournalist forscht seit vielen Jahren zur Rolle der klassischen Musik unter den Nationalsozialisten. "Eine blühende Kultur war eine der Möglichkeiten, die Nazi-Herrschaft in Deutschland zu rechtfertigen." Ein Deckmantel für die Nazis. "Sie konnten sagen, wir sind doch eine Kulturnation. Wir würde niemals etwas Nichtkulturelles tun."

Jüdische Musiker spielen für SS-Massenmörder

Hitler selbst war sich der Macht von Musik bewusst: "Sicher ist, dass die Musik als größte Gestalterin von Gefühlen und Empfindungen anzusprechen ist, die das Gemüt bewegen", sagte er 1938 auf den Kulturtagen des NSDAP-Parteitages. Die zynische Realität war: Während jüdische Komponisten und Musiker verfemt waren und ermordet wurden, ließen sich Nazis wie KZ-Arzt Josef Mengele von Jüdinnen wie Anita Lasker-Wallfisch in Auschwitz klassische Musikstücke vorspielen. Und selbst in der privaten Plattensammlung von Hitler soll es Einspielungen von jüdischen Musikern gegeben haben.

Dirigent Furtwängler paktierte mit den Nazis, hier mit den Berliner Philharmonikern vor Hitler, Goering und Goebbels

Diese Widersprüche greift die kommende DW-Musikdokumentation auf und spannt erstmals einen Bogen, der das klassische Musikgeschehen im "Dritten Reich" in seiner Gesamtheit erfasst. Die Hauptpersonen des Filmes sind zwei Menschen, die auf sehr unterschiedliche Weise für das Musikleben im Nationalsozialismus stehen: Stardirigent Wilhelm Furtwängler, der mit den Nazis paktierte, und Anita Lasker-Wallfisch, die keine Wahl hatte und nur dank ihrer musischen Begabung überlebte.

Erlebbar wird diese dramatische Zeit durch historisches Filmmaterial, das erstmals für die DW-Musikdokumentation digital restauriert und sorgfältig koloriert wird. Darunter sind Szenen von Hitler bei den Bayreuther Festspielen, Furtwänglers Geburtstagskonzert für den Führer oder Richard Strauss bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 1936. Und Aufnahmen von der Cellistin Anita Lasker-Wallfisch, die kurz nach der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, wohin sie kurz vor Kriegsende deportiert wurde, von britischen Journalisten interviewt wurde.

Lasker-Wallfisch: "Musik ist unantastbar"

An den Moment kann sich Anita Lasker-Wallfisch noch sehr gut erinnert. Die damals 19-Jährige wollte, dass die ganze Welt von den Gräueltaten an Juden erfährt. "Was ich versucht habe zu beschreiben, war eigentlich unglaublich. Einfach als Tatsache. Wie beschreiben Sie Bergen-Belsen? Man läuft auf Leichen spazieren. Es ist nicht zu beschreiben."

"Hass ist ein Gift", sagte Anita Lasker-Wallfisch 2018 im Bundestag

1946 emigriert die Cellistin nach Großbritannien. Erst 1994 besucht sie Deutschland wieder. Nachdem sie viele Jahrzehnte nicht über das Erlebte gesprochen hat, ist es ihr nun zur Herzensangelegenheit geworden. Neben zahlreichen Vorträgen hält sie 2018 eine Rede zum Thema Antisemitismus im Deutschen Bundestag. Anita Lasker-Wallfisch ist nicht verbittert, hegt keinen Groll. Denn trotz des unvorstellbaren Grauens war eines immer für sie da: die Musik. "Die können sie nicht kaputtmachen! Musik ist Musik, sie ist unantastbar."

Die Dreharbeiten für die DW-Musikdokumentation "Der Klang der Diktatur - Klassik unterm Hakenkreuz" sind bereits gestartet.