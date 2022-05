DW Nachrichten

DW-Doku "Kampf um Wahrheit": Can Dündar trifft Anabel Hernández

In der DW-Dokumentation "Kampf um Wahrheit" begegnet der türkische Exiljournalist Can Dündar Menschen, die sich furchtlos für die Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen. Zum Auftakt der Reihe spricht er mit der mexikanischen Journalistin Anabel Hernández, die seit Jahren über Korruption und Drogenkartelle in ihrem Land recherchiert.