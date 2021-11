DW Brasil: Neues Design, bewährte Qualität der digitalen Inhalte

DW Brasil, die Webseite der Sendesprache Portugiesisch für Brasilien, macht den Anfang bei der Umstellung, die neue ROAD-Version löst die bisherige Classic-Plattform am 16. November vollständig ab. Nutzende können nun direkt auf die Seite im neuen Design und mit neuer Struktur zugreifen. Auch die DW-App wird für die brasilianische Zielgruppe angepasst.

Zur neuen Webseite gelangen Sie hier.

Screenshot der neuen Webseite von DW Brasil

Das Projekt ROAD (Relaunch On All Devices) stellt sukzessive alle DW-Webseiten um mit der klaren Zielsetzung, den Content vor allem auf mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets) optimal verfügbar zu machen. Die zentralen Merkmale des neuen Auftritts sind eine hohe Userorientierung mit Blick auf Text, Video, Audio und Bild, ein visuell starkes, responsives und unverkennbares DW-Design, eine verbesserte SEO-Performance und weitreichende Barrierefreiheit. Unabhängig vom Endgerät ist der DW-Auftritt nun immer gleich strukturiert, um die Navigation zu erleichtern.

Seit Mitte September 2020 liefen beide Versionen der Webseite DW Brasil im Parallelbetrieb, eine Herausforderung für die Mitarbeitenden der Redaktion. Auf diese Weise konnten jedoch innerhalb der vergangenen 14 Monate das Feedback aus dem Zielgebiet und die Erfahrungen der Redaktion in die Entwicklung der neuen Webseite einfließen.

Die Nutzenden stehen im Mittelpunkt

Managing Director of Programming Gerda Meuer zur Relaunch-on-all-devices-Strategie der DW (ROAD): "Mit dem Relaunch von dw.com machen wir unseren Nutzenden ein höchst attraktives, mobil optimiertes Angebot. Relevante und reichweitenstarke Inhalte, nah an den Bedürfnissen unserer Zielgruppen, visuell optimal in Szene gesetzt. Begeisternder Journalismus, wie er von uns erwartet wird. Ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht."

Francis Franca

Head of Brazilian Service Francis Franca: "Die neue Webseite für brasilianische Zielgruppe ist optimal auf die mobile Nutzung ausgerichtet, die im Land enorm verbreitet ist. Regionale Themen sind zudem besser miteinander verbunden, so dass User die für sie relevanten Inhalte sofort sehen. Das neue Design wird unsere Nutzenden, die auf Visualität großen Wert legen, begeistern."

Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge: "Der Vorteil unserer neuen Webseite: Der User steht im Mittelpunkt. Die Webseite macht unsere Geschichten leichter auffindbar und attraktiver zum Anschauen und Lesen. Damit ist die DW für die Zukunft gut aufgestellt."