DW Audionachrichten auf Amazon Alexa, Google Assistant und Siri

In den Sprachbefehlen kann "DW" jeweils durch "Deutsche Welle" ersetzt werden.

Amazon Alexa

Deutsch: "Alexa, was sind die Nachrichten", „Alexa, Was ist meine tägliche Zusammenfassung?"

Englisch: "Alexa, what's in the news?", "Alexa, play my Flash Briefing",

Spanisch: "Alexa, ¿cuáles son las noticias (del día)?", "Alexa, pon el resumen de noticias."

Für Amazon Alexa müssen Sie vorab die Quelle in der Alexa-App auf Ihrem Mobilgerät konfigurieren. Eine Anleitung finden Sie auf dieser Seite als Video und Bildergalerie.



Apple Siri

Englisch:"Hey Siri, play me the news from DW"; "Hey, Siri, play me the news from Deutsche Welle"; "Hey Siri, play me the news from DW English"

Spanisch:"Hola Siri, dame las noticias de DW", "Oye Siri, ¿Cuáles son las noticias de DW?"



Deutschsprachige Audionachrichten sind auf dieser Plattform nicht verfügbar, es können jedoch deutsche Sprachbefehle genutzt werden, um auf die englischen Audionachrichten zuzugreifen.



Google Assistant

Englisch: "OK Google, open DW News", "OK Google, play DW News"

Spanisch: "OK Google, escuchar las noticias de DW.", "OK Google, Ponme las noticias de DW.", "¿Cuáles son las últimas novedades de DW?"



Deutschsprachige Audionachrichten sind auf dieser Plattform nicht verfügbar, es können jedoch deutsche Sprachbefehle genutzt werden, um auf die englischen Audionachrichten zuzugreifen.