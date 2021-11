"Sin conexión": Ein Comic vermittelt Medienkompetenz in Guatemala

Pionierarbeit: Medienkompetenz in Guatemala

Gemeinsam mit ihrem Partner Institut für Radiobildung (IGER) ist die DW Akademie Pionier für Media and Information Literacy (MIL) in Mittelamerika. Das IGER bietet seit 40 Jahren Fernkurse für benachteiligte Menschen an. Sie lernen unter anderem mit Hilfe der Radioprogramme des Senders Radio Sónica, der sich speziell an jugendliche Hörerinnen und Hörer richtet.