Technische Möglichkeiten entwickeln sich ständig weiter - und damit auch die Anforderungen an Journalisten. Multimediale Inhalte gehören zunehmend zum Standard, Soziale Medien, Videojournalismus, Mobile Reporting und Streamingdienste sorgen für immer schnellere Produktions- und Verbreitungswege.



Als Teil der Deutschen Welle bietet Ihnen die DW Akademie Trainings und Workshops, die immer am Puls der Zeit sind. Unsere Trainer sind erfahrene Journalisten, die in dieser sich rasant wandelnden Medienwelt als Reporter, Moderatoren oder Kameraleute ihren Mann oder ihre Frau stehen. Ob Fernsehen, Hörfunk, Internet oder Crossmedia: Wir machen Sie fit für den Journalismus der Zukunft.