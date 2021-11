Das Volontariat der Deutschen Welle: eine Reise um die Welt in 18 Monaten! Stagen (Redaktions-Stationen) in unseren Fachredaktionen verschaffen Ihnen Einblick in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Nachrichten oder Sport. Chinesisch, Farsi oder Spanisch – entsprechend Ihrer Sprachkenntnisse unterstützen Sie die Redaktionen der DW-Programmsprachen. Dabei werden Sie vom ersten Tag an in den Redaktionsalltag mit einbezogen: Sie schreiben Beiträge, produzieren Reportagen, führen Interviews – im Fernsehen, Internet und Radio. Herzstück der Ausbildung sind unsere Praxisseminare. Die Inhalte reichen von journalistischen Grundlagen und Liveberichterstattung bis zu Datenjournalismus und Mobile Reporting.

Für mehr Informationen zu den einzelnen Stationen, klicken Sie sich einfach durch die Grafik unten.