Arbeiten auf Augenhöhe: Wie Radios in Kenia faire Chancen für Frauen und Männer schaffen

Auf der Karriereleiter nach oben: Jael Lieta, Senderchefin Sky FM

Die DW Akademie arbeitet in Kenia mit 13 Radiosendern daran, Gender Policies zu implementieren. Jael Lieta ist die einzige Senderchefin. "Als Frau hast du es in einer Führungsposition oft doppelt schwer. Aber jede Anstrengung ist umso lohnender, wenn am Ende das Ergebnis deiner Arbeit stimmt und dir Anerkennung bringt." Jael arbeitet auch erfolgreich als Trainerin und Mentorin.