DW Akademie: Informatecos auf Sendung

"Aus Angst haben sich die Jugendlichen abgeschottet; sie sind in der Welt der digitalen Medien versunken und haben Informationen weitergegeben, von denen sie nicht wussten, ob sie wahr oder falsch sind." So beschreibt Feliciano Mo die enorme Verunsicherung, die durch die Lawine von Whats App- und Facebook- Nachrichten oder Tweets über Covid-19 in den indigenen Gemeinden Guatemalas entstanden ist. Feliciano ist ein Informateco. Die Bezeichnung beruht auf einem spanischen Wortspiel, das Information und aus Guatemala kombiniert. Die Informatecos sind junge Indigene, die Medien- und Informationskompetenz, kurz MIL für Media and Information Literacy, in ihre Gemeinden tragen. "Unser Bildungssystem fordert uns nur sehr selten auf, kritisch zu sein und die uns zur Verfügung stehenden Informationen zu analysieren. Genau das ist es, was uns MIL lehrt", erklärt Mayary Cutzal. Sie ist wie Feliciano eine der lokalen indigenen MIL-Expertinnen und -Experten, die Asociación Comunicares, Partner der DW Akademie, seit 2020 ausbildet.

Fast die Hälfte der Bevölkerung (43 Prozent) in Guatemala gehört einer der indigenen Gemeinschaften an und spricht mindestens eine der 24 lokalen Sprachen. Spanisch ist jedoch die Sprache, in der die Regierung und öffentliche Stellen kommunizieren und in der die Medien hauptsächlich berichten. Lebenswichtige Informationen zu Covid-19 oder der Impfpriorisierung sind daher für die indigene Bevölkerung oft nur schwer zugänglich. Desinformation und Fake News hingegen verbreiten sich in diesem Kontext rasant.

Für die Sprachen Q'eqchi', Kaqchikel, Achi' und Quiche' – darunter die drei meistgesprochenen indigenen Sprachen des Landes – gibt es jeweils eine MIL-Expertin oder einen MIL-Experten. Sie begleiten die indigenen Jugendlichen ihrer Gemeinschaften bei der Teilnahme an digitalen MIL-Bildungsangeboten von Comunicares.

Mehr als 800 indigene Jugendliche lernen Medienkompetenz mit ihrem Smartphone.

In den ländlichen Gebieten Guatemalas ist der Zugang zum Internet sehr eingeschränkt, die jungen Teilnehmenden werden daher über Video- oder Audioanrufe auf ihren Mobiltelefonen erreicht. Die digitalen Schulungen beinhalten Online-Spiele und interaktive Videos. Im Frühjahr tourten die MIL-Expertinnen und -Experten sogar mit einem mobilen Multimedia-Produktionsstudio durch die vier Sprachregionen Guatemalas.

Die Jugendlichen erstellten Audios und Videos, in denen sie ihren Gemeinden in ihrer Muttersprache erklärten, wie sie mit Informationen über Covid-19 umgehen sollen.

Es hilft uns, unsere Identität zu stärken, indem wir in unserer eigenen Sprache produzieren.

"Sie sind sehr motiviert und glücklich, weil sie zeigen können, was sie gelernt haben", erklärt Mayary. Sie ist davon überzeugt, dass die eigene praktische Erfahrung und der kulturelle Bezug für Medienkompetenz entscheidend sind: "Es hilft uns, unsere Identität zu stärken, indem wir in unserer Sprache produzieren." Die Inhalte werden sowohl über lokale Medien als auch über Soziale Netze verbreitet.

Das innovative Lernmodell ist aufgrund seines Multiplikatorenprinzip ein großer Erfolg: Die jungen Informatecos geben ihr Wissen kontinuierlich weiter. So konnten bis Juli 2021 bereits 825 indigene Jugendliche im Alter von 14 bis 23 Jahren geschult werden. "Wir eröffnen jungen Menschen Räume, in denen sie sich ausdrücken können", sagt Feliciano stolz.