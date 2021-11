Die Mediensituation in Tunesien

Seit der Revolution 2011 ist in Tunesien eine vielfältige Medienlandschaft entstanden – mit zahlreichen privaten und staatlichen Radio- und Fernsehstationen. Es gibt Informationswebseiten im Internet und noch immer eine große Anzahl Tageszeitungen. Die Verfassung von 2014 hat große Fortschritte für die Pressefreiheit gebracht. Im September 2020 konstituierte sich der Presserat nach jahrelanger Verzögerung – eine gute Nachricht für die Pressefreiheit Tunesiens. Trotzdem kam es immer wieder zu Bedrohungen und gewaltsamen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Neu ist eine gewaltbereite Zivilbevölkerung bei öffentlichen Versammlungen, die Medienschaffende als Bedrohung wahrnimmt. Ordnungskräfte können ihnen keinen ausreichenden Schutz bieten. Neue Regulierungsvorhaben der Regierung konnten im April 2020 durch eine konzertierte Aktion tunesischer NRO abgewendet werden.

Tunesien rangiert derzeit auf Platz 73 auf der Liste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Trotz der relativ großen Freiheit gibt es weiter viele Herausforderungen für Journalistinnen und Journalisten: Sie werden schlecht oder teilweise gar nicht bezahlt. Falschmeldungen finden schnell Verbreitung. Kritische Themen werden gemieden. Hintergrund- und investigative Berichterstattung findet kaum statt. Die Werbegelder, von denen private Medien leben, konzentrieren sich vor allem im Radiobereich auf wenige Sender und Unternehmen, so dass sich viele Medien nur schlecht finanzieren können. Das Medienumfeld in Tunesien ist wenig geeignet, Qualität im Journalismus zu fördern. Die Ausbildung tunesischer Journalistinnen und Journalisten ist noch immer zu wenig praxisorientiert.



Unser Engagement

Im Fokus der Arbeit der DW Akademie in Tunesien steht der freie und umfassende Informationszugang, speziell für die ländliche Bevölkerung. Zu diesem Zweck baut die DW Akademie mit ihren tunesischen Partnern, der Medien-NRO Al Khatt, den Radios Diwan FM, Radio Nefzawa und IFM sowie der Université Centrale in Tunis, ein dezentrales Fortbildungsinstitut für Qualitätsjournalismus auf. Dort sollen künftig Journalistinnen und Journalisten nah an der Praxis fortgebildet und zertifiziert werden, von lokalen Bürgerjournalistinnen und -journalisten bis hin zu Profis. Methodisch setzt das Projekt auf neue, niederschwellige Ansätze wie E-Learning, was sich während der Corona-Krise als sinnvoll erwiesen hat.

Die Initiative MEDIA LOVES TECHbringt digitale Entwicklung und Journalismus zusammen. Seit 2018 findet jährlich ein Start-up-Wettbewerb mit Inkubationsprogramm statt. Damit werden digitale Lösungen zur Förderung von Qualitätsjournalismus und die Neugründung innovativer und nachhaltig konzipierter Medien unterstützt. Seit 2020 ist dieser Wettbewerb auch für Bewerberteams aus Algerien und Marokko offen.

Im Rahmen des Projekts "Transparenz in Kommunen", gefördert durch das Auswärtige Amt, arbeitet die DW Akademie mit der tunesischen „Watch Dog“-NRO Al Bawsala zusammen. Gemeinsam kooperieren sie mit sechs Lokalradios, um die Berichterstattung über kommunale Budgets zu professionalisieren. Im Kontext der Dezentralisierung Tunesiens wendet sich das Projekt zugleich an Repräsentierende von Kommunen. In sechs Gemeinden trainiert die DW Akademie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Pressebeauftragte für die öffentliche Kommunikation.

Innerhalb eines europäischen Konsortiums ("Programme d’appui aux médias en Tunisie II", 2021 bis 2026, gefördert von der Europäischen Union) unterstützt die DW Akademie zudem digitale Innovation in Medien und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mit privaten und Bürgermedien. Zudem verbessert sie die öffentliche Kommunikation von Behörden sowie die Journalistenfortbildung im Land.

Gemeinsam mit dem tunesischen Partner Al Khatt und der libanesischen NRO AL-JANA hat die DW Akademie zudem das Programm "Shabab Live" entwickelt und durchgeführt. Das von der Europäischen Union und dem Auswärtigen Amt geförderte Projekt stärkt die Teilhabe junger Menschen an gesellschaftlich relevanten Themen mithilfe von Medien.



Mittelgeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Auswärtiges Amt (AA), Europäische Union (EU)

Einsatzorte: u.a. Tunis, Kebili, Sfax, Tataouine, Kasserine, Nabeul, El Kef

Partner: Al Khatt, Radio Nefzawa, Radio Diwan FM, IFM Radio, Université Centrale, Al Bawsala, Article 19

Schwerpunkte: Qualifizierung, Media Viability, Gesellschaftliche Teilhabe, Dezentralisierung