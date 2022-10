DW Akademie in der Côte d'Ivoire

Die Côte d'Ivoire ist seit Anfang 2019 eines der Fokusländer der DW Akademie in Subsahara-Afrika. In dem westafrikanischen Land gilt die gesellschaftliche Krise seit 2011 offiziell als beendet. Doch sie ist nicht vollständig aufgearbeitet. Die Spannung hat sich rund um die Präsidentschaftswahlen im Oktober 2020 verstärkt.

Angesichts einer weiterhin polarisierten und politisierten Medienlandschaft ist unabhängiger Journalismus schwierig. Der Bevölkerung fehlt es an Möglichkeiten, ihre Meinung frei zu äußern und sich ausreichend zu informieren. Die Jugend macht, wie in vielen afrikanischen Ländern, den Großteil der Bevölkerung aus. Doch in den Medien fehlen Formate, die sich ihrer Interessen annehmen. Hier setzt die DW Akademie gemeinsam mit ivorischen Partnern an.

Unser Engagement

Im Frühjahr 2019 hat die DW Akademie begonnen, junge Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Bereich Media and Information Literacy (MIL) auszubilden. Im ersten Workshop diskutierten und beantworteten die Teilnehmenden Fragen wie: "Wie überprüfe ich die Quellen von Medien?", "Was genau ist Desinformation?" und "Was sind Clickbaits und Social Bots?"

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Sensibilisierung im Umgang mit Hasssprache und Radikalisierung unterschiedlichster Art, die online stattfindet. Mit dem Centre d’Education pour une Société Durable (Bildungszentrum für eine nachhaltige Gesellschaft, kurz Centre ESD) setzt die DW Akademie diese Aktivitäten erfolgreich um – in Präsenzworkshops und während der COVID-19-Pandemie auch in digitaler Form. Im weiteren Verlauf teilen die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ihre Kompetenzen landesweit, um den kritischen Umgang mit Medien zu fördern.

Neben der Côte d’Ivoire ist die DW Akademie in Westafrika im Themenfeld MIL auch in Burkina Faso und Ghana aktiv. Ziel der Regionalkomponente MIL ist es, Akteure der drei Länder zu vernetzen und in Rahmen von IdeaLabs Synergien zu schaffen.

Die DW Akademie bringt Bürgerinnen und Bürger mit Vertreterinnen und Vertretern von Medien und Politik in den verschiedenen Regionen des Landes zusammen. Dazu entwickelt das Réseau des femmes journalistes et des professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire (RéFJPCI, Netzwerk von Journalistinnen und Kommunikationsexpertinnen der Côte d’Ivoire) öffentliche Debattenformate. Im Fokus stehen dabei unter anderem der Austausch zwischen den Generationen sowie die Förderung von Frauen.

In der Facebook-Gruppe Côte d’Ivoire: Et si on en parlait? tauschen sich über 80 Alumni der DW-Akademie-Aktivitäten zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus. In regelmäßigen Videokonferenzen und Diskussionsrunden mit Expertinnen oder Experten findet hier ein offener und konstruktiver Austausch zu Themen statt, die junge Menschen in der Côte d’Ivoire bewegen.

"Esprit Jeunes, Esprit de Paix" (jugendlicher Esprit, Esprit des Friedens) - unter diesem Motto engagiert sich die Journalistenschule Studio Mozaïk mit Unterstützung der DW Akademie für die junge Bevölkerung: Gemeinsam mit Jugendorganisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft und Radiosendern produziert und verbreitet Studio Mozaïk Medieninhalte von und für junge Menschen. Eine Alumni-Redaktion produziert in den Regionen Radiobeiträge zu Jugendthemen. Und die Veranstaltungsreihe "Espaces de Dialogue" ermutigt die ivorische Jugend, ihre Meinung zu sagen und zu diskutieren.

Mittelgeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ), Europäische Union (EU)

Program Director: Thomas Mösch

Einsatzort: Côte d'Ivoire

Partner vor Ort: Studio Mozaïk,Centre d'Education pour une Société Durable (Centre ESD), Réseau des femmes journalistes et des professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire (RéFJPCI)

Schwerpunkte: Media and Information Literacy (MIL), Innovation for Dialogue, gesellschaftliche Dialoge, Journalistische Ausbildung (Multimedia)