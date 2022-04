DW Akademie feiert „Colmena“: Online Podiumsdiskussion am 28. April 2022  

Die DW Akademie bringt gemeinsam mit ihrer mexikanischen Partnerorganisation REDES A.C. „Colmena“ auf den Markt – eine Open-Source-Software für lokale Medien, die wie ein digitaler Newsroom funktioniert.

Anlässlich des Colmena-Launch lädt die DW Akademie zur Panel-Diskussion

„ Celebrating Colmena – Crisis-proof reporting for local media with a new open source software “ .

Die Veranstaltung findet am 28. April 2022, 18.00 Uhr (MEZ) auf Zoom statt. Sie wird in englischer Sprache mit Simultanübersetzungen in Spanisch, Französisch und Deutsch abgehalten.

Gemeinsam mit unseren internationalen Expertinnen, Journalistinnen und Community-Reporterinnen aus der ganzen Welt wollen wir über die Rolle lokaler Medien in Krisenzeiten diskutieren. Der Zugang zu Informationen und digitale Rechte – insbesondere für die ländliche Bevölkerung – stehen dabei im Fokus. Wie kann Colmena als eine digitale Lösung einen entscheidenden Beitrag zur Information von Gemeinschaften leisten?

Die Panelistinnen

Michelle Nogales, Bolivien – CEO und Mitbegründerin von Muy Waso, dem ersten feministischen digitalen Magazin für Kultur und Unterhaltung

Gladys Kinyua, Kenia – Journalistin und Moderatorin beim Community-Radiosender Radio Amani, Nakuru County

Natascha Schwanke, Deutschland – Head of Media Development, DW Akademie

Geraldine de Bastion, Deutschland – Gründerin von Global Innovation Gathering (GIG) und Aktivistin für digitale Rechte

Moderation: Mirjam Gehrke, Deutschland – DW-Journalistin

Um sich anzumelden, klicken Sie bitte hier. Die Anmeldung ist bis zum 25. April 2022 möglich. Der Link zur Veranstaltung wird am 27. April 2022 verschickt.

Sneak-Peek-Sessions, 29. April: Entdecken Sie Colmena!

Am Freitag, 29. April 2022, haben Sie zudem die Möglichkeit, die neue Open-Source-Software Colmena zusammen mit den Entwicklerinnen und Entwicklern zu entdecken.

Registrieren Sie sich für die Sneak-Peek-Sessions auf Zoom hier:

9.00 Uhr MEZ (Französisch)

11.00 Uhr MEZ (Englisch)

13.00 Uhr MEZ (Spanisch)

Wir laden lokale Journalisten, Community-Reporter und Medienschaffende aus der ganzen Welt sowie Menschenrechtsverteidiger und alle Interessierten ein, Colmena kennenzulernen.

Das Colmena-Projekt ist Teil der Initiative "Transparenz und Medienfreiheit – Krisenresilienz in der globalen Pandemie", die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der DW Akademie ins Leben gerufen wurde. Die Open-Source-Software Colmena wurde in Zusammenarbeit mit lokalen und kommunalen Medien aus Lateinamerika und Afrika entwickelt. Mehr dazu erfahren Sie hier.