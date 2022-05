DW Akademie feiert "Colmena": Event anlässlich der Veröffentlichung der Open-Source Software

Die DW Akademie hat gemeinsam mit ihrer mexikanischen Partnerorganisation REDES A.C. "Colmena" am 28. April in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Colmena ist eine Open-Source-Software für lokale Medien, die wie ein digitaler Newsroom funktioniert.

