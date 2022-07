Durst - Wenn unser Wasser verschwindet - Teil 2: Mensch gegen Natur

Was heißt das für die Artenvielfalt?

In immer weniger Ländern gibt es noch Wasser im Überfluss. Klimakrise, Überbevölkerung und Übernutzung sind Ursachen dafür. Und alle verbrauchen immer mehr Wasser: die Menschen, die Landwirtschaft und die Industrie. In Deutschland verschwinden Bäche und Teiche, Wälder und Böden trocknen aus.



Mensch und Natur konkurrieren um das lebenswichtige Nass. Was bedeutet das für die Artenvielfalt? Und wie kämpfen die Menschen mit der Trockenheit in Ländern, die noch weniger Wasser haben, zum Beispiel in den USA oder in Mexiko? Was passiert, wenn unser Wasser verschwindet.



Sendezeiten:

DW Deutsch

MI 17.08.2022 – 23:00 UTC

DO 18.08.2022 – 05:00 UTC

DO 18.08.2022 – 10:00 UTC

FR 19.08.2022 – 13:30 UTC

FR 19.08.2022 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

MI 17.08.2022 – 23:00 UTC

DO 18.08.2022 – 05:00 UTC

FR 19.08.2022 – 13:30 UTC

FR 19.08.2022 – 18:00 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3