Durchatmen: Vietnams Hauptstadt Hanoi will ihre Luftqualität verbessern

Projektziel: Die Luftqualität in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi verbessern.

Projektumsetzung: Beratung und Kooperation mit der Stadtverwaltung und der Umweltbehörde Hanois.

Projektlaufzeit: Sept. 2017 bis Sept. 2020​​​​​​​

Projektbudget: In verschiedenen Ländern steht insgesamt ein Budget von 3 Millionen Euro zur Verfügung.



Wie schlecht die Luft in Hanoi ist, sieht und riecht man an jeder Ecke. 5 Millionen Mopeds sind in der Hauptstadt unterwegs und verpesten die Luft. Viele der Einwohner bedecken Mund und Nase mit Masken, um sich gegen Abgase und Staub zu schützen. In den kommenden Jahren sollen sie das nicht mehr tun müssen, denn die Stadtverwaltung will die stinkenden Zweiräder aus dem Stadtbild verbannen. An ihrer Stelle sollen Elektroroller und mehr Busse fahren. Außerdem werden viele neue Bäume gepflanzt.​​​​​​​



Ein Film von Michael Wetzel