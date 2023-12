Durch Deutschland reisen: So funktioniert's!

Im Herbst findet das größte Volksfest der Welt in München statt: Das Oktoberfest – hier können Sie so richtig in bayerische Tradition eintauchen.

Im Februar erwachen die Karnevalshochburgen zum Leben und feiern Karneval, regional auch Fasching oder Fastnacht genannt. Dann sind unzählige Menschen in bunten oder urigen Kostümen unterwegs, die auf den Straßen oder in Clubs und Bars feiern.

Weitere bekannte Feste sind: Cranger Kirmes in Herne (August), Rheinkirmes in Düsseldorf (Juli), Cannstatter Volksfest (Wasen) in Stuttgart (September/Oktober), Hamburger Dom (Frühling, Sommer und Winter), Maschseefest in Hannover (Juli/August), Bremer Freimarkt (Oktober), Hafengeburtstag in Hamburg (Mai), Schützenfest in Hannover (Juni/Juli).