Duell der Box-Opas endet Remis

Der als hartes Sparring angekündigte inoffizielle Kampf unter Aufsicht des Box-Verbandes WBC fand im Staples Center in Los Angeles statt. Das Duell wurde von den beiden früheren Schwergewichts-Weltmeistern und Box-Legenden durchaus auch hart geführt.

Tyson kann so manchen Treffer setzen

Vor allem Tyson wirkte 15 Jahre nach seinem letzten Auftritt im Ring fit und agierte aggressiv und landete von Beginn an mehr Treffer als Jones junior, der noch bis vor drei Jahren aktiv kämpfte. Zu einem Niederschlag kam es, wie im Vorfeld bereits angekündigt, aber nicht.

Mike Tyson (l.) und sein Kontrahent Roy Jones haben die 50 schon hinter sich

Das Duell der beiden Box-Legenden, das eigentlich schon Anfang der 2000er Jahre zustande kommen sollte, war eingebettet in einen Show-Abend, bei dem etwa der Youtube-Star Jake Paul den ehemaligen Basketball-Profi Nate Robinson K.o. schlug und Musiker wie Snoop Dogg, Saint Jhn, Wiz Khalifa und Ne-Yo auftraten.

Tyson hatte im Jahr 2005 seinen letzten regulären Profikampf bestritten und war damals dem Iren Kevin McBride in der sechsten Runde durch technischen K.o. unterlegen gewesen. In den 1980-er Jahren hatte er seine Karriere gestartet. Tyson wurde mit 20 Jahren jüngster Weltmeister im Schwergewicht. Jones Jr. war in seiner besten Zeit Weltmeister in fünf verschiedenen Gewichtsklassen, ehe er vor drei Jahren seine aktive Laufbahn beendete.

haz/ack (dpa, sid)