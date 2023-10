Druckfrisch: Salman Rushdie - Das Interview

Am 22. Oktober 2023 wird Salman Rushdie schwer bewacht in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegennehmen.

Mit Denis Scheck spricht er über die seit 1989 über ihm schwebende Fatwa, den Umgang mit der Todesangst, über die Macht der Literatur und seinen aktuellen Roman "Victory City". Es ist das erste und einzige lange Fernsehinterview, das der Autor nach dem im August 2022 verübten Attentat gibt.

Bild: Luchterhand Verlag

Terézia Mora: "Muna oder Die Hälfte des Lebens"

Im fatalen Strudel: Der neue Roman der Georg-Büchner-Preisträgerin lässt eine junge DDR-Bürgerin nach dem Mauerfall das Glück in ganz Europa suchen. Ein großer Entwurf über Ambivalenz und Umbrüche, die Abgründe von Liebesbeziehungen und kathartisches Schreiben.

Bild: Avalon/Photoshot/picture alliance

Denis Scheck empfiehlt Alan Garner: "Treacle Walker"

Alan Garner ist ein ausgemachter Heimatdichter, fast alle seine Werke spielen im Nordwesten Englands in der Grafschaft Cheshire, wo er geboren wurde und aufwuchs. In "Treacle Walker" erzählt Alan Garner die Geschichte einer Freundschaft zwischen dem Lumpensammler Treacle Walker und einem kleinen Jungen namens Joseph Coppock, der allein in einem großen Haus lebt und eine Augenklappe trägt wie ein Pirat.

Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch

Und wie immer: Dennis Schecks pointierte Revue der "Spiegel"-Bestsellerliste.

Bild: picture-alliance/dpa

Druckfrisch-Musiker des Monats: Helge Schneider

Musiker des Monats Oktober 2023 wird Helge Schneider. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen, außer dass er sich mit Hélène Grimaux aus der letzten Folge ein Kopf an Kopf-Rennen um die ausdrucksvollste Interpretation eines Piano-Stückes liefert. Wir lassen das Rennen unentschieden ausgehen.

