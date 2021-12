DW Nachrichten

Droht eine Invasion Russlands in der Ukraine?

Trotz Beschwichtigungen von Militärchef Gerassimow hält Russland an seiner Drohkulisse fest: Unmittelbar an der Grenze zur Ukraine bleiben mehr als 100.000 Soldaten in Stellung. Wie gehen die Menschen im Grenzland mit der Situation um?