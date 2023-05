DW Nachrichten

Drohnen-Schäden in Moskau

Nach wochenlangen russischen Angriffen auf Kiew gab es nun Schäden in Moskau, die durch Drohnen verursacht wurden. Russlands Präsident Putin zufolge will die Ukraine die Russen "verängstigen"; die Regierung in Kiew bestreitet jedoch eine "direkte Verbindung" zu dem Angriff.