Drei mutmaßliche Islamisten wegen Anschlagsplänen gefasst

Festgenommen wurden in Hessen und Baden-Württemberg ein Jugendlicher und zwei junge Männer. Ein Sturmgewehr gehörte zu ihrer Ausrüstung. Die Behörden bescheinigen ihnen große Sympathie für die Terrormiliz IS.

In Deutschland sind drei Männer unter dem Verdacht festgenommen worden, einen islamistisch motivierten Anschlag geplant zu haben. Sie sollen sich dafür unter anderem ein Sturmgewehr und Munition beschafft haben, wie das baden-württembergische Landeskriminalamt mitteilte.

Deutsch-libanesische Brüder und ein Deutschtürke

Bei dem Trio handelt es sich demnach um ein deutsch-libanesisches Brüderpaar aus Mannheim in Baden-Württemberg im Alter von 15 und 20 Jahren sowie um einen 22-jährigen Deutschtürken aus dem hessischen Hochtaunuskreis. Die beiden Brüder sollen den Anschlag wegen ihrer gefestigten religiösen Ideologie und ihrer tiefgreifenden Sympathie für die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vorbereitet haben.

Das Sturmgewehr wurde bei einer Durchsuchung bei dem Deutschtürken gefunden. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler eine Sturmhaube, eine taktische Weste und mehrere Messer. Die Männer wurden bereits am Sonntag in ihren Wohnungen festgenommen und sitzen seit Montag in Untersuchungshaft. Eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, erklärten die Ermittler.

Hessens christdemokratischer Innenminister Roman Poseck: Die Sicherheitslage in Deutschland ist angespannt Bild: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Für mehr Behörden-Befugnisse

Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte in Wiesbaden, erneut werde deutlich, dass die Sicherheitslage in Deutschland angespannt sei. Er forderte daher weitere Befugnisse für die Behörden. Sein baden-württembergischer Kollege Thomas Strobl (ebenfalls CDU) dankte in Stuttgart den Einsatzkräften und erklärte, die Festnahmen seien "ein eindrucksvolles Beispiel für die effektive und konsequente Arbeit unserer Sicherheitsbehörden".

