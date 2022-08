Cover der Kinderserie "Drei ???"

Generation von Kindern kennen die Bücher- und Hörspielserie "Die drei ???". Nun werden die prägnanten Cover der Grafikerin Aiga Rasch (1941-2009) zu NFT-Kunst. Von 1970 bis 1999 hat sie die Bilder für knapp 90 Folgen entworfen - in kräftigen Farben, die an Pop-Art erinnern. Der erste "NFT-Drop", an dem drei der neuen Artworks erworben werden können, ist am 7. September geplant.