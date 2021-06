Drama um Dänemarks Christian Eriksen

Nach einem tragischen Zwischenfall musste am zweiten Spieltag der Fußball-EM das Vorrundenspiel zwischen Dänemark und Finnland im Stadion von Kopenhagen unterbrochen werden. Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen war nach 43 Minuten ohne gegnerische Einwirkung zusammengebrochen und musste reanimiert werden.

Seine fassungslosen Mitspieler, von denen viele die Tränen nicht zurückhalten konnten, standen während der intensiven Bemühungen der Sanitäter um ihren Mitspieler herum und schirmten den Profi von Inter Mailand vor den Blicken der 15.900 Zuschauer und den Fernsehkameras ab. Auch die Zuschauer standen unter Schock und weinten. Trainer Kasper Hjulmand kniete am Spielfeldrand und faltete die Hände zum Gebet. Die Zuschauer wurden per Durchsage gebeten, auf ihren Plätzen zu bleiben. Zwischenzeitlich skandierten die Zuschauer den Namen des Spielers. Das Spiel wurde nach einer Besprechung der UEFA mit beiden Mannschaften erst um 20.30 Uhr fortgesetzt.

Eriksens Zustand hat sich stabilisiert

Eine Viertelstunde nach seinem Zusammenbruch konnte Eriksen durch ein Spalier seiner Mitspieler und hinter Plastikplanen aus dem Stadion gebracht werden. Auf Twitter tauchte ein Foto auf, auf dem der 29-Jährige selbstständig den Kopf hob und sich an die Stirn fasste. Eriksen wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei "stabilisiert" worden, teilte die UEFA mit, ohne genauere Angaben zu machen. "Christian Eriksen ist wach und ist zu weiteren Untersuchungen im Reichskrankenhaus", ergänzte der dänische Fußball-Verband DBU etwas später. Die Spieler wurden vom Schiedsrichter in die Katakomben geschickt.

Bundespräsident Steinmeier mit großer Betroffenheit

Das russische Fußball-Nationalteam, das am Abend gegen Belgien antreten soll, sendete nach dem Zusammenbruch von Eriksen gute Wünsche an den Spieler, seinen Verein und die Nationalmannschaft. "Wir denken an Christian Eriksen, Dänemark und Inter. Wir hoffen, dass alles in Ordnung sein wird", schrieb der Verband am Samstagabend bei Twitter. England sagte kurzfristig die obligatorische Pressekonferenz vor seinem EM-Auftakt ab.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagierte bei seinem Dänemark-Besuch mit Betroffenheit auf den Zusammenbruch Eriksens. Steinmeier sah den Zwischenfall am Fernseher im Hotel in Kolding, unmittelbar bevor er die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zum Abendessen traf. Die dänische Delegation zeigte sich schockiert von dem Vorfall. Auch Frederiksen äußerte sich besorgt und warb um Verständnis, dass die Delegation sich fortwährend auf dem Laufenden halten werde.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat Eriksen eine schnelle Genesung gewünscht. "Momente wie diese relativieren alles im Leben. Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Erholung und bete, dass seine Familie Stärke und Glauben hat", wurde der Slowene auf dem Twitter-Account der Europäischen Fußball-Union zitiert.

Der Star im dänischen Team

Christian Eriksen

Eriksen ist der Star im dänischen Team. Schon seit mehr als zehn Jahren läuft er für Dänemarks Nationalmannschaft auf, eine zweite sportliche Heimat fand er in London. Sechseinhalb Jahre war er für Tottenham Hotspur aktiv, wurde in dieser Zeit wiederholt zu Dänemarks Fußballer des Jahres und zum "Spurs"-Profi der Saison gekürt. 2019 führte er Tottenham ins Champions-League-Finale. Anfang 2020 wechselte er zu Inter Mailand. Dort schien Eriksen zunächst zu scheitern. Auf dem Weg zum Scudetto, der italienischen Meisterschaft mit Inter, wurde er in der abgelaufenen Saison aber doch noch zum wichtigen Bestandteil der Mannschaft.

2018 wurde Eriksen erstmals Vater, 2020 brachte seine Lebensgefährtin Sabrina Kvist Jensen das zweite Kind zur Welt.