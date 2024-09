Papstreise nach Asien und Ozeanien

Papst Franziskus wird am 2. September vom Flughafen Fiumicino abheben und seine längste und anspruchsvollste Reise beginnen, die ihn nach Asien und Ozeanien führen wird. Aber der Bischof von Rom verlässt seine Diözese nicht, um Rekorde zu brechen.

Während der Reise wird Papst Franziskus Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur besuchen.

Auch thematisch wird die Reise des Papstes anspruchsvoll. Mit Indonesien besucht Franziskus das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Mit Spannung wird auch erwartet, ob Franziskus in Singapur die dort praktizierte Todesstrafe ansprechen wird. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte in der Vergangenheit öfters dazu aufgerufen, diese abzuschaffen.