Momentan leidet vor allem Südeuropa unter einer enormen Hitzewelle. In Kanada verwüsten Waldbrände so große Flächen wie noch nie. Und in anderen Ländern zerstören Überschwemmungen und Erdrutsche die Existenz von Tausenden von Menschen. Die Wetterextreme häufen sich, der Klimawandel zeigt sein böses Gesicht.