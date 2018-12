Dortmund vorzeitig Herbstmeister

DORTMUND - BREMEN 2:1 (2:1)

Wenn Fußball eine Sache ist, bei der es nicht nur auf Technik und Schnelligkeit ankommt, sondern auch auf Herz und Moral, dann war das ein ziemlich gutes Fußballspiel. Und spannend bis zur letzten Minute, auch weil sich Werder Bremen nicht aufgegeben hat. Trotzdem singt die Südtribüne nach dem Spiel: "Wer wird deutscher Meister? Der BVB!" Die Herbstmeisterschaft haben die schnellen und offensiv beeindruckenden Dortmunder schon einmal im Sack nach Toren von Pablo Alcacer (20.) und Marco Reus (27.). Die Bremer blieben durch den Treffer von Max Kruse (35.) dabei. Doch am Ende gewann das bessere, das clevere Team. Und das hat nun neun Punkte Vorsprung auf die Verfolger Borussia Mönchengladbach und Bayern München.

Die weiteren Ergebnisse des 15. Spieltages:

HOFFENHEIM - MÖNCHENGLADBACH 0:0 (0:0)

HANNOVER - MÜNCHEN 0:4 (0:2)

DÜSSELDORF - FREIBURG 2:0 (0:0)

STUTTGART - HERTHA 2:1 (0:1)

AUGSBURG - SCHALKE 1:1 (1:0)

NÜRNBERG - WOLFSBURG 0:2 (0:0)

LEIPZIG - MAINZ (Sonntag, 15:30 Uhr)

FRANKFURT - LEVERKUSEN (Sonntag, 18:00 Uhr)

Spiel verpasst? Dann können Sie hier alles in unserem Liveticker nochmal nachlesen:

ABPFIFF

90.+5: Und dann schlägt es im letzten Augenblick bei Bremen ein. Götze trifft für den BVB - doch der Treffer zählt nicht. Abseitsstellung zuvor.

90.+4: Ein langer Ball landet bei Bürki. Der will Ruhe in die Sache bringen. Den Bremern ist nicht nach Ruhe. Letzte Aktion? Bremens Torwart Pavlenka geht mit nach vorne.

90.+2: SANCHO geht, der BVB-Mann Maximilian PHILIPP kommt.

90. Minute: Chance für Möhwald vor Bürki. Noch fünf Minuten Nachspielzeit!

89. Minute: Und noch ein Wechsel beim BVB - PULISIC für GUERREIRO.

88. Minute: Kaum ist Sargent auf dem Platz, sieht er gelb.

85. Minute: Wunderbare Aktion von Dortmund über rechts, Sancho, Götze, Reus - kein Tor.

83. Minute: Wechsel auch bei Werder - Maximillian EGGESTEIN geht, Offensivkraft Josh SARGENT kommt.

81. Minute: So ist es - ALCACER hat 80 Minuten gespielt, jetzt darf Mario GÖTZE auf's Feld.

80. Minute: Möhwald "fällt" Reus, entschuldigt sich sofort, bekommt trotzdem die gelbe Karte.

79. Minute: Mario Götze macht sich an der Dortmunder Bank bereit. Kommt er für Alcacer?

77. Minute: Die Männer in den gelb-schwarzen Trikots haben erkannt, dass dieser Gegner noch nicht geschlagen ist. Trainer Favre gibt lautstark Anweisungen. Dortmund stört Bremen in den Aktionen der Norddeutschen früh.

74. Minute: Bremen robbt sich wieder vor das Dortmunder Tor. Die haben hier noch nicht aufgegeben.

70. Minute: Foul von Gebre Selaissie an Reus. Der Freistoß geht knapp über das Bremer Tor.

68. Minute: Sancho wird im Werder-Strafraum steil angespielt, ist allein vor dem Torwart Pavlenka. Doch der zeigt erneut eine Spitzen-Reaktion.

66. Minute: Bei aller Überlegenheit der Dortmunder hat man noch nicht den Eindruck, dass die Sache hier schon endgültig entschieden ist. Wieder eine gute Aktion über Kapitän Kruse. Doch jeder Fehler kann sich gegen diese Dortmunder sofort rächen.

62. Minute: Spielunterbrechung - Schiedsrichter Guido Winkmann lässt sich behandeln.

60. Minute: Reus über links, Raus vor dem Tor, Reus schnell von hinten - der Dortmunder Kapitän geht seinem Beruf mit ausgesprochener Freude nach. Anders ausgedrückt: Er macht ein großes Spiel.

Dortmunds Kapitän Reus

55. Minute: Alcacer bekommt den Ball frei vor dem Tor, doch er versucht, den scharfen Pass noch an Reus weiterzugeben. Das klappt nicht mehr.

53. Minute: Jetzt knallen die beiden Bremer Moisander und Langkamp mit den Köpfen zusammen. Doch es geht für beide weiter

48. Minute: Schuss von Reus, Bremens Torwart Pavlenka pariert - und Sancho ist etwas überrascht, dass er den Ball nochmal vor dem Tor bekommt.

46. Minute: Chance für Kruse nach einem Fehler von Diallo. Dort der Kapitän trifft den Ball ncht genau.

46. Minute: Weiter geht's! Keine Wechsel in der Halbzeitpause. Was macht Werder jetzt?

---------------

Ein turbulentes Spiel. Dortmund zeigt, warum die Mannschaft an der Tabellenspitze steht. Schnell und entschlossen nutzt das Team von Lucien Favre die Chancen, die sich ihm bieten. Oder die ihm diesmal Werder Bremen bietet, die es vor lauter Angriffsfreude mitunter an der Präzision in der Abwehr vermissen lässt. Werder-Kapitän Kruse hält sein Team durch den Anschlusstreffer im Spiel.

HALBZEIT

45+1.: Was macht Bürki so weit vor dem Strafraum? Der Dortmunder Delaney holt den Bremer Harnik sicherheitshalber von den Beinen, Delaney sieht dafür die gelbe Karte.

44. Minute: Guerreiro frei vor dem Bremer Tor, doch im letzten Moment kann Langkamp klären.

41. Minute: Die nächste Dortmunder Chance - diesmal von der anderen Seite. Witsel kommt zum Schuss, Pavlenka ist wieder zur Stelle.

40. Minute: Aus 25 Metern setzt Reus den Freistoß in die rechte Ecke. Bremens Torwart Pavlenka kann die Kugel gerade nich wegfausten.

38. Minute: Nun gibt der BVB wieder Gas. Der Bremer LANGKAMP kassiert nach einem taktischen Foul eine gelbe Karte.

35. Minute: TOOR durch Max KRUSE für Werder. Nur noch 2:1. Wieder ein Schuss aus der Distanz - und diesmal hat Bürki keine Chance.

33. Minute: Werder denkt nicht daran, sich aufzugeben. dazu wäre es ja auch viel zu früh. Die Norddeutschen attackieren den BVB in Ballbesitz weit in dessen eigener Hälfte.

32. Minute: Jetzt mal eine Chance für Bremen - Möhwald prüft Bürki mit einem Spannschuss. Der pariert.

30. Minute: Eckball für Werder. Gebre Selassie und Piszczek knallen mit den Köpfen aneinander, stehen aber rasch wieder auf.

27. Minute: TOOR zum 2:0 durch den Kapitän Marco REUS - eben nach einem solchen Ballverlust. Das geht so schnell bei den Dortmundern, Torwart Pavlenka ohne Chance.

26. Minute: Freistoß für Bremen, der BVB klärt zu Ecke, die landet in den Händen des Dortmunder Torwarts Bürki.

24. Minute: Werder versucht weiter, offensiv zu spielen. Doch nun haben sie es amtlich, dass sich jeder Fehler, jeder Ballverlust sofort rächen kann.

19. Minute: Freistoß von Guerreiro auf den Kopf von ALCACER, der trifft - kurze Verzögerung, ob es vielleicht doch Abseits war? Nein! Das TOOR zählt. 1:0 für den BVB.

15. Minute: Wechsel bei Bremen. Klaassen hat sich bei der Rettungsaktion vorhin verletzt, verlässt den Platz - aber wer kommt? Kevin MÖHWALD.

13. Minute: Die Anfangsphase hält, was alle versprochen haben - ein tolles Fußballspiel.

11. Minute: Reus fällt im Strafraum und reklamiert ein Foul des Bremers Klaassen, doch der Schiedsrichter lässt weiterspielen.

8. Minute: Die Schnelligkeit der Dortmunder hat die Gäste beeindruckt. Sie sind gewarnt und versuchen nun, den Ball zu kontrollieren.

6. Minute: Die nächste Ecke durch Kruse - hoch in den Strafraum - dann der schnelle Gegenstoß von Dortmund über Reus, der spielt Alcacer frei, der den Ball an den Pfosten setzt. Danach holt Klaassen den Ball von der Linie.

3. Minute: Die Bremer beginnen so, wie sie es angekündigt haben. Offensive! Der erste Eckstoß durch Kapitän Kruse bringt aber noch nicht viel.

ANPFIFF

Als wollten die Dortmunder Vereinsmanager Zorc (links) und Watzke sagen: Schau mal, das ist doch die richtige Farbe! Der langjährige BVB-Spieler Nuri Sahin, jetzt in grün-weißer Kluft für Bremen, wird vor der Partie verabschiedet.

18:20 Uhr: Der Dortmunder Coach Lucien Favre lässt seinen Lieblingsjoker Alcacer von Anfang an spielen - und außerdem sieht die Aufstellung so aus: 1 Bürki - 26 Piszczek 16 Akanji, 4 Diallo, 5 Hakimi - 28 Witsel, 6 Delaney - 7 Sancho, 11 Reus, 13 Guerreiro - 9 Alcacer.

18:15 Uhr: Für einen Mann ist es ein besonderer Abend in Dortmund - ein Abschied vom alten Klub!

18:15 Uhr: Florian Kohfeldt will seinen Offensivplan mit diesem Team umsetzen: 1 Pavlenka - 23 Gebre Selassie, 15 Langkamp, 18 Moisander, 5 Augustinsson - 17 Sahin - 35 M. Eggestein, 30 Klaassen - 10 Kruse - 11 Rashica, 9 Harnik.

18:15 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!